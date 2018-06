Pidada hübriidsõda uuema aja nähtuseks on liialdus. Tegemist on sama kuradiga, kellega on juba varem silmitsi seistud. Ainult et seekord kasutab ta moodsamaid vahendeid ja meetodeid, ütleb arvamusportaali toimetajale Georgi Beltadzele antud usutluses Mark Voyger, kes oli kunagise USA Euroopa maavägede ülema, erukindralleitnant Ben Hodgesi erinõunik.