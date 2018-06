Eesti Metsloomaühing tõi nädalavahetusel šokeeriva sõnumi, et linnurikkalt Paljassaare hoiualalt leiti inimese tapetud luigepojad. Eesti Jahimeeste Selts on tänavu teatanud juhtumitest, kus autolt löögi saanud suuruluk on jäetud piinlema ja surema. Viimati leidis juhuslik mööduja nii hukkunud karu. Inimeste julmust ja ükskõiksust on raske mõista – ravida saab seda aga vaid hoiakute muutmise ja käitumiskultuuri kaudu.