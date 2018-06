Soovin veidi arutleda laupäevases Postimehes ilmunud artikli «Kuidas kaitsta jalakäijat?» teemal. Ka artikli koostaja kirjutas, et olukord liikluses ülekäiguradadel on palju paremaks muutunud. Sõidan ka iga päev Tallinnas ja olen täiesti nõus – jalakäijad ja sõidukijuhid on leidnud pea ühise keele. Aga on kummalisi olukordi, kus ületatakse teed täiesti sobimatutes kohtades (näiteks Keskuse tee ja Sõpruse pst vaheline ala Ehitajate teel). Seal üritatakse väga sageli autode vahel laveerida. Kusjuures ei pöörata mingit tähelepanu liiklusvoogudele.

Kuna liiklen Tallinnas, siis võin kinnitada, et suurem osa jalgratturitest on enam-vähem, aga päris suur osa ratturitest käitub kuidagi väga üleolevalt. Ületavad jalakäijate ülekäiguradasid rattalt maha tulemata, kusjuures nad isegi ei suvatse vaadata, kas seal ka mõni sõiduk juhuslikult liigub. Kui märkab, siis saad teada, et oled autojuhina debiilik. Sama seis kõnniteel (kõnniteel on ka suunad määratud). Jälle hoia alt: jalgrattur tuleb – kellad, sõnavõtud. Kõige kurvem on antud olukorras see, et eeskuju näitavad just lapsevanemad – kõige suuremad kommenteerijad/asjatundjad, sest neil on alati õigus. Liikluseeskirjadest ja -kultuurist pole mingi osa jalgrattureid kahjuks küll kunagi kuulnud. Loodan siiralt, et see protsent pole liiga suur.