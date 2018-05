Teele Pehk: tööriistad, kuidas rahvast sisuliselt kaasata, on juba olemas

Riigireform kütab jälle kirgi, mis on ka õigustatud, sest nagu Riigireformi Radar viimastes hindamisvoorudes tõdeb, on valitsuse riigireform taandunud rutiinseks avaliku halduse putitamiseks.

Kuidas aga hästi käivitunud arutelu ja esialgset kriitikat kasutada selleks, et aidata riigireformi protsessi targalt, avatult ja heas koostöös teha? Tuletan riigireformi sihtasutuse meeskonnale meelde, et tööriistad, kuidas rahvast sisuliselt kaasata, on juba olemas. Teen ettepaneku kasutada riigiaparaadi reformimisel end hästi tõestanud arutelu- ja algatuste keskkonda rahvaalgatus.ee ning mõne konkreetsema teema põhjalikumaks arutamiseks rahvakogu formaati.

Rahva kaasamisest digiajastu koosloome suunal

Riigireformijad näevad rahva sisulise kaasamise visioonina ennekõike rahvaküsitluste ja -hääletuste laiemat kasutamist. Rahvahääletuste laialdasem kasutamine vähendab väidetavalt rahva ja võimu vastastikust pinget ja võõrandumist ning aitab ületada üleskerkinud tupikseise.

See on võrdlemisi ühekülgne ja ülalt-alla vaade, lähtudes ebamäärasest «rahvast» kui massist, kellelt on vaja mingitele otsustele kas meelsuse peegeldust või jah/ei vastust. Pealegi ignoreerib selline lähenemine vastastikuseid seoseid ja põhjus-tagajärgede loogikat: näiteks, mida vähem on vohavat õigusloomet ja bürokraatiat, seda põhjalikumalt saavad ametnikud, huvikaitsjad, ühendused ja ettevõtjad oluliste teemadega tegeleda; mida sisulisemad ja tulevikku vaatavamad arutelud toimuvad riigikogus, seda kergemini sünnivad ühiskondlikud muutused; mida avatumalt ja rohkemate omanikega viiakse ühiseid kokkuleppeid (arengukavad, strateegiad vm) ellu, seda väiksem on vajadus muutuste edenemist kontrollida.

Tänapäevase riigijuhtimise ja ühiskondlike asjade ajamise märksõnadeks on hoopis kollektiivse tarkuse võimalikult hea rakendamine, katsetused ja testimine, ühiste huvide sõnastamine, andmepõhine muutustejuhtimine, kodanikukesksed avalikud (e-)teenused ja (e-)osalusvõimalused, rääkimata kodanikukesksest riigikorraldusest (vt nt Apoliticali võrgustiku kuute põhitrendi, Arenguseire Keskuse trendide kogumikku «Pikksilm»). See kõik eeldab aga seniste struktuuride ja rollide ümberkorraldust ühise vastutuse jagamise eesmärgil.

Tesla on juba leiutatud, samamoodi tänapäevased osalusmeetodid ja -kanalid Eestis. Kui riigireformi kontseptsiooni väljatöötamisel kasutatakse neid võimalusi ja kanaleid, toetab protsess eesmärki. Ehk tegudega saab sõnu toetada, mitte ainult sõnade järgi tegutseda.

Pealegi, nagu toovad välja Nurkse instituudi teadlased, peab avaliku sektori uuendamisel mõtlema digiajastu mudelile. Arutelu- ja algatuste keskkonna rahvaalgatus.ee kasutamine on selleks hea algus. Kusjuures rahvaalgatusveebis on juba paarkümmend ettepanekut digiajastu, tuleviku töö ja muutuva sotsiaalkindlustuse kontekstis arutlusel või toetusallkirju kogumas – võtke vaid ja toetage neid algatusi oma allkirjaga või kasutage ideid vabavaralise sisendina suure pildi loomisel!

Rahvakogu ja rahvaalgatusega tulemusteni

Ajakirjanik Aivar Pau leiab 15. mai Postimehes, et 2013. aasta Rahvakogust tekkinud rahvaalgatusõigus muutub riigireformijatele takistuseks. Et kas ettevõtjad saavad igale tekkivale ettepanekule nõutud 1000 allkirja kokku, kuivõrd tegu on kitsa huvirühma ideedega.