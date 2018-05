Propastopi müüdimurdja rubriik: Eesti kodakondsusseadus kiusab venelasi

Müüt: Eesti kodakondsusseadus kiusab venelasi

Kus seda müüti levitatakse?

Mõned näited Venemaa propagandameedia artiklitest, kus seda müüti kinnistatakse: Komsomolskaja Pravda , RIA Novosti , RT . Jälgi müüdist võib kohata Lääne meedias, näiteks Spiegelis , hiljuti käsitleti teemat Al Jazeeras . Tundub, et müüt on levinud ka Eesti elanike argiettekujutusse kodakondsusest.

Miks seda müüti levitatakse?

Narratiiv on reeglina süüdistuste pundar, kus läbisegi mitmed valed. Näiteks väidetakse, et venekeelsed Eesti elanikud ei saa poliitlises elus kaasa lüüa, Riigikogu valida (väide ei ole tõene, kuivõrd Riigikogu valimist ei piirata keele- ega rahvuspõhiselt, küll aga saavad Eesti parlamenti valida ainult Eesti kodanikud). Lisanduvad valeväited ränkadest kodakondsusnõuetest ja kodanikuks saamise meetutest kuludest (lükkame mõlemad ümber allpool), keelepõhisest ahistamisest ning kultuurilisest tagakiusamisest. Läbisegi esitatud süüdistusi ei proovita põhjendada, kuivõrd kogu jutu eesmärgiks ongi negatiivne mulje loomine Eestist.

Kummutame propagandamüüdi

Kui tõsise «eksamiga» on tegu, saab igaüks järgi proovida Innove kodulehel . Test on kindlaks määratud valikvastustega, seda saab soovi korral tasuta harjutada nii kaua, kuni kõik vastused pähe kulunud ja õiged. Küll aga näeb keeruline ja aegunud välja kõnealune koduleht ise, mis ilmselt süvendab kodakondsustaotlejate võõristust.

Kas Eesti kodakondsuse taotlemine on kallis? Riigilõiv kodanikuks saamise avalduse menetlemise eest on 12.78 eurot. Isikutunnistuse saamine maksab lisaks 24.28. Kodakondsus- ja keeleeksam on tasuta. Olemas on tasuta keelekursused. Kui keeletundide eest on siiski makstud ise, saab pärast kodakonduseksamite sooritamist raha tagasi küsida.