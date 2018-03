Propastopi uus müüdimurdja rubriik: Eesti astus NSV Liitu vabatahtlikult

Märksa keerulisem on näidata, miks need müüdid valed või vildakad on. Näiteks Kremli meedia mõjuväljas elavale inimesele on päris keeruline tõestada, et tema jälgitavas massimeedias korrutatud väited ei vasta tõele. Napib ülevaatlikke viiteid, selget tõestuskäiku. Sama küsimus kerkib ka Lääne sõpradele oma seisukoha selgitamisel: nendegi arvamused rajanevad tihti meedias ringlevatel müütidel, mis ei pruugi tõele vastata.