VIDEO NO99 koondatud kokk: kurb on, rahvast ju käib

NO99 teatri etenduste täituvus on aastate madalaim - selleks, et kolmandat hooaega kahjumit mitte kanda, sulgeb teater kohviku ja koondab 15 töötajat. Suurbritanniast pärit teatrikohviku kokk David Woolls rääkis Postimehele, et halvad uudised teatati neile hiljutisel koosolekul ning lahkumine on kurb. Vaata videot!