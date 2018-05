Andrei Kuzitškin: Vladimir Putin kui sotsiaalne konstruktsioon

Tegelikult oli see küll pigem tagurpidi-solipsism: nii härra Vahtre kui ka härra Raud on seisukohal, et kui nemad mingit nähtust ei tähelda, siis ei ole seda ka olemas. Eelkõige puudutab see teesi «ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest» (Pauluse kiri roomlastele, 13:1-7).