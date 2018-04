Rein Raud: sotsiaalsed konstruktsioonid ja poliitiline tegelikkus

Niimoodi on sattunud nende löögi alla mõiste “sotsiaalne konstruktsioon” – kui midagi nii nimetatakse, siis ei olevat seda asja olemas, ja sellega nad ei lepi. Piinlikuks teeb olukorra asjaolu, et nende kriitikute seas on ka humanitaarteadlasi, kellelt võiks ju eeldada selle valdkonna oluliste mõistete tundmist, aga näib, et oma teoreetiliste vastaste seisukohtadega nad siiski väga hästi kursis ei ole.

Tõlgendused ja tegelikkus

Tüüpiline traditsionalistlik mõttekäik (kordub võrdlemisi sarnasel kujul näiteks Maarja Vaino artiklis “Maasikavahust tehtud rahvused?”, Postimees 14.03., ja Peeter Espaki artiklis “Rahvus on päriselt olemas”, Õhtuleht 23.03.) näeb asja nii: kui miski on oponentide meelest sotsiaalne konstruktsioon, siis on see ühtlasi “suure poliitilise (või ka kapitalistliku) rõhumismehhanismi osa”, “kurjusejõudude ja kahtlaste võimurite poolt loodud pettekujutelm” (Espak), mis on “kuskil kabinetis valmis sepistatud ja siis kogu rahvale kehtestatud” (Vaino). Seetõttu on kõik sotsiaalsed konstruktsioonid “tänases vabastamisele kuuluvas maailmas igandid ja kuuluvad likvideerimisele” (Espak).

Samamoodi omistab Lauri Vahtre oma oponentidele veendumust, et “tekstil või reaalsusel on sama palju interpretatsioone, kui on nägijaid-lugejaid-tajujaid, ning et üks interpretatsioon pole teisest parem” (PM AK, 1.12.17).

Kõik need väited on ekslikud. Alustame viimasest: mitte kuidagi ei järeldu väitest, et tekstil on lugematu hulk interpretatsioone, see, et kõik need interpretatsioonid on omavahel võrdsed. Näiteks Bachi või Beethoveni muusika on meile ka kättesaadav ainult interpretatsioonides. Isegi noodist muusikat lugev professionaal tõlgendab seda, kui laseb sel kõlada oma peas. Kuid muusikakooli õpilase ja elukutselise muusiku tõlgendused erinevad teineteisest oluliselt.

Samuti võime öelda, et ajaloos tegelikult toimunu oma totaalsuses ei ole meile kunagi kättesaadav teisiti kui läbi lugude, mida temast räägitakse. Ja need on paratamatult erinevad, kuid kindlasti mitte võrdsed.

Ent ajaloonarratiivide ebavõrdsuse tunnistamisest ei tulene omakorda, et üks neist on kõigi teistega võrreldes ülim ja vaidlustamatu. Üks võib olla pealiskaudselt ekslik, teine ideoloogiliselt kallutatud, kolmas pidada usaldusväärsemaks üht, neljas teist allikat, mis viiendast seisukohast on mõlemad kahtlased. Akadeemiline ajalooteadus selleks olemas ongi, et detailidesse süvenedes luua meile minevikust suurem pilt kui see, mida saab edasi anda lihtlausetes. Lisaks on ju selge, et ajaloosündmuste pöörisesse sattunud inimesed ise ei näe kunagi oma maailma nii-öelda objektiivse pilguga.

Tinglikult võime öelda, et mõni tõlgendab enese ümber toimuvat nagu koolilaps, mõni teine aga nagu orkestri esimene viiul. Aga ka esimene viiul võib mõnikord vale noodi võtta. Tunnistan, et ise tunnen end palju kindlamalt olukorras, kus ilmeksimatuid ei ole.

Mis on sotsiaalne konstruktsioon?