Mailis Reps: eesti keel ja Eesti riik, kes neid suudaks lahuta  

Doktoritöö osaks olevate võõrkeelsete teadusartiklite tõlkimine sõltub aga ajakirja ja autori vahel sõlmitud litsentsilepingust, mis määrab, kas ja kui suur tõlkevabadus autorile jääb. Doktoritöö ei ole ju tänapäeval üldjuhul enam monograafia, vaid koosneb rahvusvaheliselt mõistetavas keeles kirjutatud, eelretsenseeritud ja rahvusvaheliselt tunnustatud ajakirjas avaldatud artiklitest, millele autor lisab ühendava sissejuhatuse ja kokkuvõtte ning eestikeelse resümee teadusartikli mahus.

Masinad õpivad eesti keelt mõistma riigi toel

Eesti keel on 50 maailma keele hulgas, mida saab arvuti abil tõlkida ning mille jaoks on olemas nii kõnetuvastuse kui kõnesünteesi vahendid. Kuigi praegused kõne-, tõlke ja tekstitöötlusvahendid ei suuda veel kõiki keelelisi suhtlemistakistusi kõrvaldada, oleme Eesti keeletehnoloogiaga astunud pika sammu edasi. Miljonilise kasutajaskonnaga riikide hulgas on eesti keeletehnoloogia väga hea.

Keeletehnoloogial on eesti keele elujõu hoidmisel tähtis roll, riik on keeletehnoloogia arendamisse panustanud juba aastaid ning tänavu käivitus uus programm järgmiseks kümneks aastaks. Toetust saavad taotleda asutused ja ettevõtted, et luua uusi eesti keelel põhinevaid keeletehnoloogilisi rakendusi, parendada olemasolevaid ning suurendada nende kasutajate hulka. Eesmärk on õpetada arvutid ja muud masinad mõistma eesti keelt ning et üha rohkem inimesi saaks oma igapäevaelus kasutada eesti keelt mõistvaid nutiseadmeid ja teisi tehnoloogiaid.

Eesti keel on 50 maailma keele hulgas, mida saab arvuti abil tõlkida ning mille jaoks on olemas nii kõnetuvastuse kui kõnesünteesi vahendid.

Keeletehnoloogiat kasutavad juba paljud valdkonnad: meditsiin radioloogiauuringutes ja kõnedefektiga inimeste kõneravis, meedia monitooringus ja subtiitrite helindamisel, pangandus kasutajatoes, kultuuri vallas on loodud raamatute ettelugemise võimalused ja e-sõnaraamatud. Märkimisväärne areng on toimunud masintõlkes. Praegu on töös mitmed avaliku sektori suurprojektid nagu kõnetuvastuse kasutuselevõtt Riigikogu ja kohtute töös, samuti on plaanis keeletehnoloogiat rohkem integreerida loodavatesse eestikeelsetesse e-õppe materjalidesse ja keskkondadesse.

Soodustame keelemajandust

Eesti keele kestlikkus ja areng sõltub suurel määral meie kõigi väärtushinnangutest. Kui uurimise ja arendamise tulemused jõuavad laiema avalikkuseni teavitades ja selgitades, siis korrektses eesti keeles rääkimise eest vastutab igaüks ise. See ei sõltu rahakotist ega elukohast, oluline on vaid enda soov. Abiks on erinevaid nõuandeallikaid, telefoniabi ja käsiraamatud-sõnastikud.

Keel puudutab kõiki eluvaldkondi – see on loomulikult kultuuriküsimus, aga ka julgeolekuküsimus, regionaalse arengu ja perepoliitika küsimus ning majandusküsimus.