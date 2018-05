Advokaat Eesti 200 nimetülist: heal nimel mitu last

Kaubamärk ei koosne üksnes nimest. Minimaalselt moodustab kaubamärgi sõnaline või kujunduslik element koos sellega seoses registreeritud tegevusalaga. See tähendab, et kaubamärgi registreerimisel tuleb valida tegevusala, täpsemalt öeldes kaubad ja teenused, mille suhtes märki kaitsta soovitakse.

Tegevusvaldkondi kajastavas Nizza klassifikatsioonis on kokku 45 klassi. Soovides välistada märgi kasutamise kõikides klassides, tuleb selle eest maksta vastavalt riigilõivu. Eesti riigisiseste kaubamärkide puhul on lõiv iga lisaklassi eest 45 eurot.

Praktikas on näiteid identsete märkide kasutamisest eri tegevusvaldkondades ning erinevatel kaupadel ja teenustel. Näiteks on kaubamärk Puma valdavalt tuntud seoses spordikaupadega, ometi on identne sõnaline märk registreeritud ka kahjuritõrjevahenditele. Kaubamärki Camel teatakse nii sigarette kui ka vabaajarõivaid tähistavana. Samuti on meie oma Kalev tuttav nii maiustuste tootja kui ka spordiklubi nimena.

Ühtlasi on MTÜ Eesti Kultuur 200 kasutatava märgi näol tegemist kombineeritud kaubamärgiga. See tähendab, et kaitset on taotletud sõnalise elemendi EESTI 200 ja kujunduselemendi (logo) kooslusele. Õiguslikult on kaitstud registreeritud kaubamärgi reproduktsioon ehk EESTI 200 ja logo.