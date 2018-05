Avalik pöördumine: Eesti 200 alustas nimerööviga

Alustades 2015. aastal aruteludega, taotlesime mõtteviisi muutmist: pudistamisest kõrgemale lennukõrgusele, harjumuspärasest pikemale ajajoonele, väärtusliku kaardistamist ja olukorra hindamist. Vajadusel uuesti tundma õppides seda, mis meil hästi on, et kasutada neid tuumteadmisi mõistliku ja põhjendatava tuleviku kujundamiseks. Et mitte jääda jutustama, lõime oma tööriistaks Eesti Kultuuritegijate Mälupanga. Sihiks talletada ja kus vähegi võimalik, avalikkusele kättesaadavaks teha nende inimeste kogemused, kes meie ühiskonna sideainet iga päev loovad. Üksikuna küll individuaalsed, ent suurema hulgana vaieldamatult ühiskonna üldisi hoiakuid vorminud kogemused.

Sadu töötunde ja inimesi

Huvi ja kaasalöömissoov oli plahvatuslik. Eesti Kultuuri Koja juures hakkas tegutsema «Eesti 200 / Eesti kultuur 200» töörühm. Arutelud fookuse seadmise üle, seejärel Mälupanga töökorra ja eetiliste põhimõtete läbitöötamine. EV 100 kodulehele jõudis kingitus riigi sünnipäevaks: https://www.ev100.ee/et/eesti-200 . Toetuse otsimisel minimaalse salvestustehnika hankimiseks tuli appi Viimsi Rotary Klubi, kellega koos oleme korraldanud heategevuslikke oksjoneid paljude Eesti kunstnike osavõtul.

Tegevuste korraldamiseks algatasime mittetulundusühingu Eesti 200 loomise, mis paraku küll registreeriti nime all «Eesti Kultuur 200», sest riiklik registripidaja leidis, et nimena on «Eesti 200» liialt abstraktne.

Liikumise EESTI 200 logo autor on Ilmar Vallikivi ja see registreeriti kaubamärgina oktoobris 2016. Toetust oleme saanud Eesti Kultuurkapitalilt, kogenud heatahtlikku suhtumist Overallilt tehnika soetamisel ning leidnud moraalset tuge Eesti mäluasutustelt ja mitmetelt loomeliitudelt.

Ent ülekaalukalt väljapaistvaim on olnud igas vanuses vabatahtlike uskumatult ehe kaasalöömistahe! Kokku, jah, kui palju neid tublisid inimesi võiks olla – kolm-nelisada kindlasti! Sadu ja sadu töötunde ning nüüdseks juba kümneid ja sadu tunde põnevaid salvestusi. Et professionaalsed kogemused, mis meid siia on toonud, ei kaoks unustusse enne, kui märkame neid kaasa võtta.

Hurda «mälupank»

Ühel arutelukoosolekul hüüatas keegi: «Hurt 2.0!» Tõesti, Jakob Hurt korraldas oma «mälupanka» 18 aasta jooksul koos ligi 1000 kaastöölise/kirjasaatjaga, ja niiviisi sündis maailma mahukaimaks peetav rahvapärimuskogu. Hurda tegevus valmistas ette Eesti iseseisvust ja kultuuri, milles tänapäeval elame, on öelnud rahvaluuleprofessor Ülo Valk.

Liikumine EESTI 200 ei ole seega ei kunstirühmitus ega lühiajaline projekt. Hurt on ületamatu, ta mõtles suurelt ja ettepoole. Meiegi püüdlus on mõelda avaramalt nelja-aastasest valimistsüklist või seitsmeaastasest strateegiadokumendist. Ühtlasi endile aru andes, et kõik lootused – ka need kõige mõistlikumad – ei tarvitse kunagi täituda, aga pingutamata jätmine on kurvemgi veel.