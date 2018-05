Ivan Makarov demokraatiast Eestis: üks erakond skeemitab teise üle ja inimestele, kellele pähe istuti, näidatakse keskmist näppu

Ja see ei ole enam isegi naljakas mitte, kui tippametnikud, kelle eestkostel pandi pihta miljoneid, hooplevad sellega, et me ise ju astusime nüüd sellelt kohalt tagasi oma põhikohale, mida te meist siis veel tahate.

Kui poes keegi varastab pudeli viina ja jääb vahele, vaevalt et ta saab öelda turvameestele, pudel endiselt põues punnitamas: «Okei, okei, ma astun poest nüüd ise välja ja lähen vabatahtlikult minema.»

Reeglid nagu Eurovisioonil

Meie poliitika kulgeb aina rohkem Eurovisiooni lauluvõistluse reeglite järgi, kus võib hämada ja kombineerida eriti suures ulatuses. Türgi tegi mõni aasta tagasi eneseväärikusest tuleneva sammu, loobudes osalemisest just hääletussüsteemi hägusaks muutmise tõttu.

Meie Euroopa poliitilise esindusdemokraatia parimaks paroodiaks võikski pidada Euroopa Ringhäälingute Liidu Eurovisiooni (EBU) hääletussüsteemi, kus on toime pandud järjekordne muudatus ja tänavu kehtib uus reegel laulude poolt hääletamisel: EBU (venelased armastavad kirjutada seda lühendit kirillitsaga*) teatas, et nende siht on asetada rahvusliku žürii otsus selle üksikute liikmete otsusest kõrgemaks.

Ehk kui seni olid žürii asetatud rahvast kõrgemale (käputäie ekspertide tahe kaalus üle sadade miljonite televaatajate hääled, kes muide oma kõnede ja kõigi nende kleitide eest ka maksavad), siis nüüdsest peale pole iga üksiku žüriiliikme häälel enam sama kaalu: mida madalamale kohale žüriiliige laulu määrab, seda väiksem on selle mõju lõpptulemusele. Mida kõrgemale kohale žüriiliige laulu määrab, seda rohkem see lõpptulemust mõjutab...

See on oma hägususe poolest hämmastavalt sarnane kasvõi inimesi hulluks ajava maksuvaba miinimumi arvestamisega Eestis. Ja eesmärk on alati üks: vassides ja hämades tõmmata nahk üle kõrvade.

Et riigitöötajatele lille vähemärgatava liigutamise eest hiigelpreemiaid maksta (aprilli lõpus oli avaldatud rahandusministeeriumi ulmeline ülevaade), et ebakaines olekus kiirust ületanud minister saaks 30 000 eurot hüvitist, sisuliselt aga preemiat selle eest, et ohustas purjuspäi roolis olles inimelusid, varjas seda viimase võimaluseni ja siis veel laiutas käsi, öeldes, et sellist võimalust, et seda raha vastu ei võta, ei ole olemas. Peaminister Jüri Ratas aga ütles, et Keskerakond üritab nüüd teha Jaak Aabile tööpakkumise, et tema kogemusi ära kasutada.

Kas siis purjus peaga roolikeeramise ja teenimatu raha punastamata vastuvõtmise alaseid? Mõni aeg tagasi avaldas Postimees allakirjutanu artikli «Parem juba viina joov võim kui see praegune». Ei oleks siiski tasunud seda sõna-sõnalt juhtnööriks võtta.

Suhtumine riiki nagu nõukogude ajal

Meil lüüakse häirekella: miks valijad, eriti noored, on passiivsed, miks inimesed muutuvad ükskõiksemaks?

Aga kui rahvast ei peeta enam üldse lugu (kanakari mingu põllu peale sünnitama), kui ausate inimeste hääli kasutades varastatakse ja võetakse vastu majandust õõnestavaid otsuseid, kui koomiliste ministritega naeruvääristatakse Eestit, ja sellele kõigele ei järgne mitte vastutus, vaid põrunud ametnikele makstavad hüvitised, kui poliitikute ebaeestlaslikult lärmakaks läinud retoorika hakkab aina rohkem meenutama Vene klounist poliitiku Vladimir Žirinovski oma, kui tulevaste valimiste võitmine osutub riigi tulevikust tähtsamaks, siis inimesed hakkavadki aina rohkem suhtuma Eesti riiki nii, nagu suhtusid kunagi Nõukogude Liitu.

Sulguvad endasse, tüssavad vastu, hoiavad trääsa taskus, viskavad prügi metsa, sõidavad üldse Eestist minema, seda enam, et ka sõna «isamaa» ise on nüüd Ühtse Venemaaga liitlaste poolt ärastatud.

Sest meie demokraatia näibki nüüd selline, et üks erakond skeemitab teise üle, siis kaubeldakse, jagatakse saaki, valitsetakse ülbelt, mõistetakse rahvalt välja aina uusi hüvesid, naerdakse tema üle laginal ja näidatakse keskmist näppu inimestele, kellele pähe istuti.

*Toimetaja märkus: tähendab ebatsensuurset väljendit vene keeles.