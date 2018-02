Ivan Makarov: parem juba viina joov võim kui see praegune

Tšinovniku tarkuseterad

Kindlasti olid kained ka Raepressi toimetajad, kes saatsid 1. veebruaril laiali venekeelse pressiteate sellest, et peatselt jõuab Tallinna elanikkonna arvukus 450 000 tasemele, pealkirjastades seda uudist «Ещё немного, ещё чуть-чуть...» (eesti keeles «Veel pisut, veel natuke»). Tegemist on Mihhail Nožkini tuntud sõjalaulu «Viimne lahing» tsitaadiga (lugu on Eestis esitanud ja plaadistanud Jaak Joala), ja refrääni järgmine riimuv rida on «а я в Россию, домой хочу...» (eesti keeles «aga mina tahan koju Venemaale»). Laulus öeldakse veel, et me oleme pool Euroopat roomates üles kündnud, on voolamas verejõed ja «need fritsud» ei anna inimestele üldse elada. OK, see oleks nagu ühe praeguse erakonna tüüpilisim valimisreklaam. Aga siiski: mis ajast peale on sõja verine taplus hakanud iivet tõstma?