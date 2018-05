Vastukaja Postimehe juhtkirjale: mõnes valdkonnas on oodata ELi toetuste kasvu

Teine suur valdkond, kuhu EL eelarvest raha Eestis suunab, on põllumajanduse otsetoetused, maaelu areng ning kalandus. Praegu saame umbes kolmandiku kõigist ELi toetustest põllumajandusse. Eesti otsetoetused hektari kohta on oluliselt madalamad ELi keskmisest tasemest. Meile positiivse sammuna on Euroopa Komisjon välja pakkunud, et otsetoetuste taseme ühtlustamist jätkatakse. See toob Eestile loodetavasti lisaraha põllumajanduse otsetoetuste eelarvesse. Seetõttu hindame praegu, et põllumajanduse valdkond tervikuna järgmisel perioodil pigem võidab, aga ei kaota ELi raha. Samas on Euroopa Komisjoni soov põllumajanduse valdkonna toetusi kogu ELis kokku kärpida isegi 10 protsenti.