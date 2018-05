Juhtkiri: vaja on loota oma ajudele

Brexiti üks vahetumaid tagajärgi Eestile on see, et Euroopa Liidust lahkub üks olulisemaid eurointegratsiooni projekti doonoreid, Suurbritannia. Euroopa Liidu liikmed võib jagada saajateks ja doonoriteks. Iga liikmesriik paneb teatud summa ühisesse rahakotti ja sellest ka saab igaüks teatud summa. Kui riik maksab sinna rohkem, kui saab, on ta doonor, ja kui saab rohkem, kui maksab, siis saaja. Põhimõtteliselt on doonoreid Euroopa Liidus kümme, saajaid praktiliselt kaks korda enam. Kui vaadata näiteks 2014. aasta andmeid, siis kõige rohkem maksid Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia, per capita Taani, Rootsi ja Holland. Suurimad saajad on Poola, Ungari ja Kreeka ning per capita Leedu, Kreeka ja Eesti. Ajavahemikul 2007–2014 sai Eesti ühisest eelarvest üle nelja miljardi euro, mis teeb veidi enam kui 3100 eurot ühe Eesti elaniku kohta.