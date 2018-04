Neeme Korv: üks korralik «näidishukkamine»

Seisan autoga ülesõidukoha ees, punased foorituled vilguvad, tõkkepuud on alla lastud. Korraga näen vasakust küljepeeglist, kuidas rivis paar kohta tagantpoolt sööstab välja tume masin, siksakitab tõkkepuude vahelt läbi. Mõne sekundi pärast on ka rong kohal. Vilet kuulsid, hullumeelne?

Mullu oli raudteel 22 õnnetust, hukkus 13, viga sai neli inimest. Statistika peegeldab probleemi, mida me iga päev oma silmaga näeme: raudtee ületamisel on hoiakud leebelt öeldes käest ära.

Väide, et teemaga tegeletakse liiga vähe, ei vasta kindlasti tõele. Ajakirjandus kajastab raudteeõnnetusi põhjalikumalt kui kunagi varem. Eesti Raudtee ja Elron on reljeefseid videokaadreid avalikustades ennetuse jõulisemaks muutnud. On rõhutud ka empaatiale – avalikult on sõna võtnud rongijuhid, kes saavad surmade vältimiseks väga vähe teha.