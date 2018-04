Evelin Mitt: märka rongi? Ei, las rong märkab meid!

Inimesest targemad masinad

Üsna hiljuti raputas avalikkust veel teinegi märkimisväärne õnnetus, kus isesõitev auto ajas alla jalakäija, kes suri saadud vigastustesse. Inimesed vangutavad pead, tõstavad lärmi ja on hirmul. Miks neid roboteid ja isesõitvaid autosid küll vaja on, nad ju kujutavad endast ohtu! Eks?

Aga teate, mis – isesõitvad autod on programmeeritud palju targemaks, kui mõned inimesed üldse olla suudaks. Loomulikult on kohutav, et selline õnnetus juhtus, kuid ma olen päris kindel, et selle juhtumi puhul leitakse üles õnnetuse põhjus ning viga programmis parandatakse.