Mailis Reps: ühise mure kõrval on põhjust ka ühiseks optimismiks

Jagan seda tunnet, aga samal ajal söandan väita, et põhjust on ka optimismiks. Meie jaoks on õpetajaameti väärtustamine kõige tähtsamate tööülesannete pingerea tipus ja rõõmustada võib ka mõne tulemuse üle.

Ebaõiglane oleks öelda, et õpetaja professionaalsus sõltub ainult tema vanusest, olen seda meelt, et koolis peaks olema nii nooruslikku energiat kui ka elukogemust. Loomulikult määrava tähtsusega on see, et noored – eelkõige meie parimad koolilõpetajad – tahaksid õpetajaks õppida ja koolis töötada.

Noored ootavad koolilt sama, mida teistelt tööandjatelt: karjäärivõimalusi, paindlikkust, head töökeskkonda ja panusele vastavat palka. Viimasest alustades saan öelda, et riigieelarve strateegias on kokku lepitud õpetajate palgatõus. Õpetaja miinimumpalk kasvab järgmisest aastast üheksa protsenti ja jõuab vähemalt 1250 euroni, keskmine palk jõuab järgmistel aastatel prognoosi kohaselt 1500 euroni. Järgmise nelja aasta jooksul suunatakse õpetajate palkadeks ligi miljard eurot.

Teadupärast ei tööta õpetajad sugugi ainult üldhariduskoolides, vaid ka lasteaedades ja kutsekoolides. Panustame lasteaiaõpetajate palgatõusu motiveerimiseks 60 miljonit eurot aastas, mis aitab kohalikel omavalitsustel tagada magistriharidusega lasteaiaõpetajatele palga vähemalt üldhariduskooli õpetaja miinimumpalga tasemel. Tänavu võtsime kasutusele ka kutseõppe uue rahastamismudeli, millega kaasnev rahastamise kasv annab kutsekoolidele stabiilsuse ja kindluse ning aitab senisest paremini tagada ka õpetajate ja tugispetsialistide töö.

Tugispetsialistide kui äärmiselt vajalike töötajate olemasolu on muuhulgas ka õpetajatele suur abi. Nende vääriline tasustamine on samuti oluline, mistõttu toetame alates sellest aastast omavalitsusi just selle tarbeks täiendavalt kuue miljoni euroga.

Lisaks laiendasime tänavu alustavatele õpetajatele mõeldud enam kui kaheteist tuhande euro suurust lähtetoetuse saajate ringi ka tugispetsialistidele. Erinevalt varasemast saavad seda nüüd ka suurlinnade Tallinna ja Tartu õpetajad ja tugispetsialistid.

Üks probleem, mis takistab noorte õpetajate tööturule sisenemist, on see, et meil töötab palju õpetajaid osalise koormusega, mis tähendab ka väiksemat palka. Meil töötab veidi enam kui 12 000 õpetaja ametikohal ligi 15 000 õpetajat. Selle muutmiseks peavad koolid üle vaatama oma töökorralduse ja koolide pidajad hariduskorralduse.

Väärika palga kõrval on palju muud, mis kooli toob ja koolis hoiab

Koolides veavad arengut koolijuhid, kelle professionaalsuse tõstmisele on ministeerium pööranud kohast tähelepanu. Oleme koolitanud kogenud koolijuhtidest mentorid noorematele, kutsunud ellu programme alustavatele ja tulevastele potentsiaalsetele koolijuhtidele, pakkunud võimalusi välisriikides stažeerida.

Muidugi peab rääkima ka õpetajakoolitusest – seda enam, et pöördumisele on alla kirjutanud ka ülikoolide juhid –, sest siin on just ülikoolidel väga oluline roll, et õpetajaõppe sisu ja kvaliteet oleks tänastele koolilõpetajatele köitev. Näiteks tänavu loodi Tartu Ülikoolis tudengitele suunatud eriprogramm, mis avab õpetajaametit tänapäevases võtmes ja sellele järgnev õpetajakoolituse magistrantuur on üha inspireerivam. Lisaks on võtmetähtsusega õpetajate pidev professionaalne arendamine, ajakohase täienduskoolituse tagamine.