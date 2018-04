PEOVIDEO Keskerakond kolib: «show ja ilutulestik on alles ees!»

«Pisarani veel on aega, aga kahju on ikka,» tunnistas kohalviibijaid kitarrimuusikaga rõõmustanud Märt Sults.

«Pidudest ma ei oska eriti rääkida,» tunnistas Sults, «kuna ma olen pidudevaba – pidudel eriti ei käi. Aga minu kõige eredam sündmus oli 13 aastat tagasi, kui ma käisin kolm korda juhatuse ees, et mind Keskerakonda vastu võetaks – see oli hullem kui riigieksam!»

«Muidugi Edgar oleks oodatud kindlasti, aga ma ei tea, kuidas on tema tervislik seisund ja kus ta momendil on,» kommenteeris Aab, «aga muidugi see maja on väga palju Edgariga seotud.»

«See pidu on tagasihoidlik, ägedam show koos ilutulestikuga tuleb ikka [uue kontori – M.V.] avamisel. Suurem pidu on veel ees,» kirjeldas meeleolu erakonna peasekretär Mihhail Korb.

Seda, mis Toompea Toom-Rüütli tänava hoonest edasi saab, Kallo täpselt öelda ei osanud: «Olen juba ajakirjandusest lugenud, et see, kes meilt ruumid ostis, on need vist juba edasi müünud.»