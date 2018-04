Tõlkes leitud Eesti: kas võtame geeli või könti?

Usun, et pealkirjas esitatud küsimusele võib olla raske vastata. Karta on, et valida pole kergem isegi siis, kui annan vihje, et jutt on magustoitudest restoranimenüüs. Cherry liqueur gel ja cumin yogurt gel (eestikeelses menüüs kirsiliköörigeel ja vürtsköömne-jogurtigeel) ei aja ingliskeelsel külalisel suud vett jooksma sellepärast, et sõna gel on seotud kosmeetika- ja meditsiinitoodetega (näiteks juuksegeel) ning sellist kraami ei kipu inimesed endale suhu panema.

Kubija stump (eestikeelses menüüs Kubija känd) oli saanud alguse moka kännu nimelisest koogist, millele oli soovitud Kubija nimega kohalikku koloriiti lisada. Paraku ei vähenenud sellega mõju, mis on sõna stump teistel tähendustel ((hamba või jäseme) könt).

Eelmises kolumnis kirjutasin naljast, mis sai kuulsaks seepärast, et ei olnud naljakas. Tänase loo soojenduseks võiksite vaadata Graham Nortoni show'd, kus saate külalised naeravad sõna otseses mõttes pisarateni, kuigi seal ei räägita ühtegi nalja. Mida seal siis tehakse? Loetakse ingliskeelseid menüüde tõlkeid, kus pakutakse näiteks selliseid roogi nagu sausage in the father-in-law («vorst äias», kuid sausage tähendab ka kõnekeeles peenist) ja whatever («mis iganes», «vahet pole») ning muudki huvitavat.

Samasugust nalja võib saada ka Eestis, kui avastada menüüs smoked spat mayo («Suitsetatud sülje majonees» või «Suitsetatud nääkluse majonees») või tasteless yogurt («maitsetu jogurt»).

Eestikeelses menüüs oli sülje asemel kilu (sprat) ja maitsetu jogurti asemel maitsestamata jogurt (plain yogurt). Mayo, muuseas, on kõnekeelne sõna, mille asemel menüüs peaks olema mayonnaise.

Tavainimese inglise keeles seostub mop põrandamopi või juuksepahmakaga. Duck breast with blueberry mop (pardirind mustikamopiga) ei tekitaks nii suurt hämmeldust, kui seda serveeritaks mustikamopi kastmega (with a blueberry mop sauce).

Naljast või naeruväärsusest tõsisem juhtum on klientide äraehmatamine või neis vastumeelsuse tekitamine. Näiteks cancer soup tähendab vähihaiguse suppi. Õige oleks crayfish soup.

Huvitav oleks teada, mis mõlkus mõttes inimestel, kes panid magustoidule nimeks Cottage Cheese Cake Grotesk (eestikeelses menüüs «Kodujuustukook Grotesk»). Kas nad teadsid, et see tähendab pentsikut kodujuustukooki? Kas nad oleksid selle nime juurde kindlaks jäänud ka siis, kui oleksid näinud, et ingliskeelses sõnaraamatus selgitatakse, et grotesque on comically or repulsively ugly or distorted («naljakalt või eemaletõukavalt inetu või moonutatud»)?

Toit, mis lauale jõudes suisa keele alla viib, võib olla valminud mitte eriti atraktiivsete protseduuride (kõrvetamine, sulgede kitkumine jm) käigus. Klient võib seda teada, aga ta ei pruugi soovida seda menüüs lugeda – kärsahais tuleb ninna. Siin võib olla ka suuri kultuuridevahelisi erinevusi – kibe, hapu või põletatud võib ühes keeles olla positiivse tähenduse või maitsega, teises aga negatiivne.