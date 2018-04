Tõlkes leitud Eesti: tõsine jutt naljast

Anekdoodid eestlastest ja muud kultuurispetsiifilised naljad

Eestlaste iseloomulike tunnuste loetelus «You know you are from Estonia when …» leidub selline: Your biological clock senses with perfect accuracy the 15 minutes since you’ve parked your car in the centre of town («Teie bioloogiline kell tunneb täpselt ära, kui auto parkimisest kesklinnas on möödunud 15 minutit»). Neile, kes ei tea, et esimesed 15 minutit autoparkimist on tasuta, ei ütle see tähelepanek midagi. Vaja oleks lisada because the first 15 minutes are free of charge.