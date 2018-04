Kas Eesti koolid ootavad kodumaale naasjaid?

Millised on teie kogemused tagasipöördujate lastega?

Hiie Asser, Tartu Annelinna gümnaasiumi direktor:

Meil ei ole eriti selliseid «puhtaid» juhtumeid, kus laps on meil alustanud, siis ära käinud ja jälle tagasi tulnud. On mõned varem Eestis elanud pered, kelle lapsed on alustanud haridusteed teises riigis (Norra, Inglismaa, Soome) ja nüüd jätkavad meil. Neil on uussisserändaja õigusena individuaalne õppekava ja seda on vaja rakendada just eesti keeles ja eestikeelsetes ainetes järje peale saamiseks. Kuna vene keel on neil kodus suhtluskeeleks olnud, siis venekeelses õppetöös suuri raskusi ei ole.

Inglismaalt tulnud laps saabus 4. klassi ja sai lisaks keelekümblusklassis õppimisele aasta jooksul individuaalseid eesti keele tunde. Teisel aastal tuleb juba abita toime. Norrast tulnud pere kolm last on kolmandat aastat Eestis ja kõik osalevad eesti keele lisaõppes.

Tugispetsialistide abi on vaja olnud lastel, kellel on õpiraskusi, mis pole keelepuudega seotud.

Eesti keeles edenemine on kõigil juhtudel veidi erinev, aga kuna kogu kool on ju keelekümbluskogemusega, pannakse enamasti ka hiljem saabujad päris kiiresti keelt kasutama.

Aivar Part, Rakvere gümnaasiumi direktor:

Meil on olnud erinevaid tagasipöördumisi: sisserändajaid, kes tulnud meie omavalitsusse, natuke siin koolis käinud, läinud siis Saksamaale õnne otsima ning nüüd uuesti tagasi. On ka selliseid lapsi, kes aasta-kaks perega Soomes elanud, seal koolis käinud ja siis tagasi tulnud, need on olnud nooremate klasside õpilased. Vanemate klasside õpilastega kogemusi pole. Tagasi tulnud pole pikalt ära olnud, nad pole jõudnud emakeelt ära unustada. Noores eas tuleb igapäevase suhtlemise taustal keel suhteliselt kiiresti uuesti nii kätte, et koolis probleeme ei teki.

Marjeta Venno, Tartu erakooli õppedirektor:

Meile tuleb välismaalt 12–15 last aastas. Enamasti tulebki pere tagasi selleks, et laps saaks kodumaal esimesse klassi minna. Vestleme tulijatega, ka Skype’i vahendusel. Esimesse klassi tulijatega oleme ekraani vahendusel samuti rääkinud, et vaadata nende kooliküpsust. Koolist kõrvalejäämine sellepärast, et laps pole sel ajal Eestis, ei tule kõne alla.

Arvestame sellega, et välismaalt tulnute eesti keel võib olla teise järje peal kui Eestis elanutel ja inglise keel jälle arenenum.

Kui laps tuleb vanemasse klassi ja tal puudub eesti keeles erialane sõnavara, omandab ta selle siin õppides. Teeme individuaalset tööd, vaatame, mida on vaja toetada.

Teisest haridussüsteemist tulek annab heas mõttes tunda. Mujalt tulnud on harjunud kaasa rääkima, tahavad aktiivselt osaleda. See klapib meie väärtustega, nad mitmekesistavad meie kooliruumi.

Meie poole pöördutakse sellekski, et lihtsalt nõu saada. Pered vajavad tuge, mitte ainult laps.

Inimesed peavad tundma, et on koju oodatud. Seda tunnet ei tohi läbi lõigata argumendiga, et meil on koolitulekuks vajalikud tegevused ajal, mil teie veel Eestis ei viibi. Peab olema paindlik ja lähenema perepõhiselt. Enamasti pole inimestel veel elukohtagi, sissekirjutusest rääkimata.

Ene Tannberg, Miina Härma gümnaasiumi direktor:

Saame lapse kooli vastu võtta siis, kui talle on koht. Lähetuselt tullakse tagasi tihti suvel, kui välismaal on kool läbi. Meil on siis lapsed juba koolidesse määratud ja saab sinna, kus vaba koht. Arvutisüsteem jagab koolikohti kevadel, kui laps elab veel välismaal ega ole siin kirjas.

On küsitud, kas laps võiks ikkagi tulla klassi 27. õpilaseks. Oleks Pandora laeka avamine teha kellelegi erand. Tartu põhikoolid on kõik hea tasemega.

Tagasipöördujad on tihti õppinud välismaal rahvusvahelises koolis ja tahaks ka siin asuda meie kooli IB-õppesse. IB-rühm on siiski ajutiselt Eestis viibijaile. Oleme järginud joont, et me ei võta sinna last, kes suudab eesti keeles õppida. Eesti laps peaks saama põhihariduse eesti keeles. Kui kodus räägitakse eesti keelt, vajab ta vaid väikest kohanemisperioodi.

Probleemiks võib olla see, et esimese hooga ei pruugi laps aru saada eestikeelsetest terminitest, kuigi ainet oskab. Terminite omandamine võtab aega, aga pole takistus edasisteks õpinguteks. Õpetaja ei saa kohanevalt lapselt nõuda kohe sama rauaga, mis teistelt.