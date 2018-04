Mari-Liisa Parder sünnitusosakondade sulgemisest: kas kommunikatsiooniaps või hämamine?

Kes ja miks tõi lauale Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemise otsuse, mida muuta pole võimalik?

«Kliinikum ja haigekassa on /…/ avalikkust ohtralt informeerinud – oleme selgitanud oma arusaamu arvamuslugudes, pressiteadetes ja ka igale meie poole pöördunud ajakirjanikule eraldi,» teatas Tartu Ülikooli kliinikumi avalikkussuhete osakonna juhataja Kristi Tael. Delikaatsete otsuste edastamisel mängivad üldjuhul rolli kaks printsiipi – avatud ja aus suhtlus –, mida Põlva ja Valga haigla sünnitusosakondade sulgemise otsuse juures korduvalt rikutud on.

Otsus võeti vastu enne kogukonnaga arupidamist.

15. märtsil ilmusid uudised, et haigekassa on otsustanud lõpetada sünnitusteenuse tellimise Põlva ja Valga haiglalt, sest nimetatud haiglates toimuvat alla 400 sünnituse aastas, mistõttu ei ole võimalik tagada teenuse kvaliteeti.

Märkimata jäeti, et nimetatud otsus võeti vastu 13. märtsil ning kohalik kogukond sai uudise kõigepealt kuulujuttude, mitte ametliku informeerimise kaudu. See läheb vastuollu avatud suhtluse printsiipidega.

Kogukond ei mõistnud ka pressiteates mainitud Põlva haigla teenuse kvaliteedi küsimärgi alla seadmist, mille tegi veelgi segasemaks hilisem Haapsalu sünnitusosakonna sulgemise kaitsmine. Ühelt poolt ütlesid otsustajad, et see, et Põlvas senini midagi hullu juhtunud ei ole, ei tähenda, et seda tulevikus juhtuda ei võiks. Teiselt poolt aga õigustati otsust argumendiga, et Haapsalus seni midagi hullu juhtunud ei ole ning pered jõuavad Tallinna või Pärnusse kohale; miks te arvate, et tulevikus midagi juhtuma peaks? Mõlemad argumendid on esitatud samas allikas.

Küsimus ei ole kvaliteedis ega kulude kokkuhoius.

Kodanikuliikumise järelepärimised kvaliteedi kohta tõid ilmsiks, et Põlva sünnitusosakonna maine on väga hea, umbes kolmandik sünnitajaid tuleb väljastpoolt maakonda (peamiselt Tartu- ja Võrumaalt, aga ka mujalt Eestist), haigla ülemarst Margit Rikka kinnitas, et kõik nõuded on sünnitusosakonnas täidetud, vastav meeskond pidevalt mehitatud ja valves ning mingeid intsidente Põlvas juhtunud ei ole.

Seda, et kvaliteediga probleeme ei ole, kinnitasid oma arvamusloos ka Maivi Parv ja Mart Einasto ning ütlesid hoopis, et teenus ei ole ei kulutõhus (ehk teenus toimib teiste teenuste arvelt) ega jätkusuutlik.

Kodanik on nende argumentide juures endiselt segaduses. Arvutused näitavad, et summa, millest räägitakse, moodustab 0,02 protsenti haigekassa kogueelarvest. Segaduses kodanikud saavad haigekassa avalike suhete osakonnalt kinnitusi, et tegemist ei ole otsusega, mis oleks langetatud kulude kokkuhoiu nimel.

Vastandamine «sünnitusabi vs. taastusravi».