Raimond Kaljulaid: Roheliste erakonna kandidaadid võiksid sügisel kandideerida mõne suurema Eesti erakonna nimekirjas

Head Roheliste erakonna üldkogust osavõtjad, keskkonnaaktivistid, loomade õiguste kaitsjad ja kõik teised, kellele Eestimaa loodus on oluline!

Sel laupäeval toimub Eestimaa Roheliste üldkogu ja mul on hea meel näha, et olete leidnud taas uue jõu ja energia ning vaatate eelseisvatele riigikogu valimistele vastu optimistlikult ja võitlusvõimelisena.

Kuid tänaseks enam kui 15 aastat poliitiliste kampaaniate korraldamise kogemust Eestis ütleb mulle, et Eestimaa Roheliste poolt endale seatud eesmärk – ületada järgmistel riigikogu valimistel valimiskünnis – ei pruugi olla saavutatav.

Sellises olukorras on väga oluline, et Eestimaa Rohelised kaaluksid kõiki võimalusi, kuidas oma põhimõtteid järgmise nelja aasta jooksul kaitsta. Nii oma nimekirjaga valimistele minemist kui ka strateegilist koostööd mõne suurema erakonnaga.

Riigikogu. FOTO: Tairo Lutter

Valimiskünnise ületamine on teoreetiliselt võimalik – seda tõestab ka politoloog Martin Mölderi uurimus, mis näitab, et neid, kes võiksid valida rohelisi, on Eestis väga palju – koguni viiendik valijaist. Kuid see, mis on teoreetiliselt võimalik, võib olla praktikas väga keeruline saavutada.

Esiteks on Riigikogu valimisteni jäänud väga vähe aega, kõigest 330 päeva. Roheliste erakonna reaalne toetus jääb siiani kõigis avaliku arvamuse küsitlustes alla valimiskünnise.

Teiseks, möödunud korral tuli kaks uut erakonda Riigikokku – EKRE ja Vabaerakond – saades mõlemad üle 45 tuhande hääle valijatelt, kes erinevatel põhjustel hääletasid nö peavooluerakondade vastu.

EKRE ei ole kuhugi kadunud, vaid kasvanud ja ka Vabaerakond ei kavatse veel alla anda.

Kolmandaks, eemalseisjana tundub mulle, et teie enda kogukond ei ole nii ühtne kui ta peaks olema. Praeguseks hetkeks peaksid rohelisi toetama kõik, kellele on esmatähtsad keskkonnaküsimused. Nii aktivistid kui akadeemilised ringkonnad. Ja see peaks olema kõigile nähtavalt ja arusaadavalt nii.

Neljandaks, arvestage ka sellega, et teie vastas on kuus parlamendierakonda, mis saavad riigieelarvelist toetust oma kampaaniate läbiviimiseks. Neil on miljoneid eurosid ning sadu riigi ning omavalitsuste palgal olevaid töötajaid, kes kampaaniasse panustavad.

Viiendaks, esindatus Riigikogus, valitsuses, omavalitsustes tagab teie konkurentidele kümneid ja kümneid kordi suurema nähtavuse üleriigilistes meediakanalites.

Valimismeened. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Keegi ei eita, et on rida tegureid, mis on selgelt teie kasuks.

Kindlasti on keskkonnaküsimused paljude valijate jaoks märksa olulisemal kohal kui varasematel aastatel. Sellele viitab ka politoloog Mölderi uuring. Aga need küsimused on olulised juba pikemat aega, kuid mingil põhjusel need roheliste reitingus seni ei kajastu.

Tõeliselt imetlusväärne on see, et teil on tugev rohujuuretasandi liikumine ning inimesi, kes on valmis vabatahtlikuna panustama teie tegevusse ning paljude noorema põlvkonna valijate toetus.