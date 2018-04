Erik Teder: 10 soovitust matemaatika riigieksamiks valmistumisel

1) Kui soovid head tulemust, siis tasuks õppima hakata varakult – matemaatika puhul on vaja luua seoseid, mis nõuavad väga paljude ülesannete läbilahendamist, sest isegi kõige vingematel öökullidel ei õnnestu tervet matemaatika õppekava omandada ühe nädalaga. Samuti aitab regulaarne õppimine luua seoseid kergemini, kui proovida omandada kogu materjal viimastel päevadel.

2) Harjutamine teeb meistriks – heale tulemusele aitavad kaasa oluliselt rohkem kogemused ja harjutamine, kui ainult mehaaniline valemite pähetuupimine.

3) Proovi olla vahelduseks õpetaja rollis – see kehtib lisaks matemaatikale ka kõigis teistes valdkondades. Tihtipeale aitab asjadest aru saada ja neid meelde jätta kõige paremini just see, kui pead seda ise kellelegi seletama. Pärast seda, kui tegid teema oma sõbrale selgeks, on lahendusloogika Sul ilmselt endal pikemaks ajaks peas ning samuti sunnib õpetamine Sind teemat läbi mõtestama ja mõistma. Loodetavasti kaasneb õpetamisele tänutäheks ka väikene šokolaaditahvel.

4) Tee vingeid jooniseid, sest nagu ka paljudes teistes ainetes, aitab kvaliteetne joonis Sul ülesandest aru saada ja vähendab riske, et lugesid teksti kogemata valesti või said ülesandest valesti aru. Eksamil tasuks siiski varjutamine ja värvimine vahele jätta, sest aeg on piiratud.

5) Kui jõuad ülesande lahendamisel tupikusse, siis ära satu paanikasse, vaid liigu edasi järgmise ülesande juurde. Tihtipeale tulevad head ideed alles hiljem ning kuna eksamil on aeg piiratud, siis ei tasu 30 minutit esimest ülesannet vahtida, vaid lahendada esmalt ära need, mida oskad.

6) Kasuta ära kogu aeg, mis Sulle on antud. Kui soovid maksimumtulemust, siis ei tasu tööd tund aega varem ära anda, vaid kasutada seda aega töö läbi lugemiseks – loe läbi ülesannete tekstid ja veendu, et tegid kõik mis on kästud, tee ülesannetele kontrolle või alternatiivseid lahendusi, vaata, kas kuskilt annaks parandada töö vormistust või kirjutada lisaks seletusi.

7) Kirjutamine annab punkte. Eesti keele eksam on selleks ajaks juba läbi, kuid kui Sinu eesmärk on saada matemaatikaeksamil kõrgeid punkte, siis peaks töö meenutama veidi juba läbitud eesti keele eksamit või esseed, sest ainult vastuse kirjutamise eest kahjuks punkte ei anta. Seleta lahti, mida tegid, miks tegid ja kuidas tegid, ja kui aeg seda võimaldab, siis tee seda nõnda, et ka Sinu 80-aastane vanaema saaks aru sellest, kuidas ülesannet lahendasid.

8) Tutvu varasemate eksamite ja tüüpülesannetega, sest tihti on eksamitel esitatud ülesanded sisuliselt väga sarnased eelmiste aastate ülesannetega ning ei tohiks Sulle raskusi valmistada, kui oled tutvunud sarnaste ülesannetega ning need varasemalt enda jaoks lahti mõtestanud.

9) Ära õpi pähe lahenduskäike, vaid proovi mõista nende sisu. Kui õpid pähe ainult lahenduskäigud ja valemid, on oht, et ülesanne on eksamil ehitatud üles veidi teises järjekorras või ununeb Sul lahenduskäik hoopiski ära. Oluliselt mõistlikum on saada ülesandest aru ning proovida enda jaoks lahti mõtestada, miks mingit valemit kasutatakse või kuidas ülesannet lahendatakse.