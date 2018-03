Sergei Karaganov: lääne ühepoolne külm sõda

Ühendkuningriigi ja Venemaa vahel süvenevad pinged tõestavat ei kellegi vähema kui Ameerika Ühendriikide mõttekoja Välissuhete Nõukogu presidendi Richard N. Haassi sõnul veel kindlamalt, et Venemaa ja lääne vahel on puhkenud «külm sõda 2». Mina sellega nõus ei ole.

Jah, Venemaa suhted Ühendriikide ja nüüd ka Ühendkuningriigiga on halvemad kui 1950. aastatel ning võimalus otsese konflikti puhkemiseks on suurem kui eales pärast 1962. aasta Kuuba raketikriisi. Kui pidada silmas tänapäeva strateegiliste tuumarelvade ja nende neutraliseerimiseks loodud süsteemide keerukust, ei saa välistada, et keegi ükspuha kummal poolel või hoopis mõni kolmas osapool provotseerib sündmuste eskaleerumise.

Veel hullemaks muudab asjad see, et Ameerika ja Venemaa juhid usalduse puudumise tõttu mõlemal poolel peaaegu ei suhtle teineteisega. Ameeriklaste tunded Venemaa suhtes ulatuvad peaaegu vihkamiseni, Venemaal suhtuvad praegu paljud ameeriklastesse vaevu varjatud põlastusega.

Õigupoolest eelistabki Kreml Venemaad liigselt mitte propageerida.

Niisugune kahepoolsete suhete psühholoogiline foon on tõesti hullem kui külma sõja ajal. Aga see ei tähenda veel, et tänased pinged on nende järg. Vähegi võrreldav vastasseis eeldaks ideoloogilist komponenti, mis Venemaa poolel täielikult puudub.

Venemaal puudub tahe pidada uut külma sõda. Ehkki teataval määral aitab vastasseis Ameerikaga president Vladimir Putinil koondada avalikkust ning lihvida Venemaa eliidi rahvuslikku meelsust, ei ole Venemaa riik, mida tõukaks tagant ideoloogia. Kogu ideoloogia, mis tänasel Venemaal on, tuleneb vene kultuurist ja tsivilisatsioonist, mille eksportimisest pole riik vähimalgi määral huvitatud.

Õigupoolest eelistabki Kreml Venemaad liigselt mitte propageerida. Venemaa rahvusvahelise käitumise aluseks on pikka aega olnud riiklike huvide ja suveräänsuse austamine ning veendumus, et kõigil rahvastel ja riikidel on vabadus langetada omaenda poliitilisi, majanduslikke ja kultuurilisi valikuid. Samuti on Venemaa omaks võtnud universaalsed inimlikud väärtused, näiteks usu Jumalasse, perekonda ja kodumaasse ning veendumuse eneseteostusse ühiskonda ja riiki teenides.

Ma unistan võimalusest, et kas või kaks protsenti Venemaa vastu esitatud süüdistustest «sekkumises» 2016. aasta Ameerika valimistesse oleksid tõesed. See kergitaks minu kui venelase enesehinnangut ning annaks ameeriklastele, kelle valitsus on pikka aega sekkunud teiste riikide siseasjadesse, samal ajal aimu, kui ohtlik on hakata klaasmajast kive loopima.

Kuid Venemaa ja lääne vaheline probleem on tegelikult ainult lääne siseprobleem. Ameerika valitsev eliit kasutab Venemaa sekkumise tonti oma kaotatud poliitilise kontrolli tagasivõitmiseks, eriti ühismeedias, kus on lõpuks leidnud oma hääle rahulolematud kodanikud ja isepäised poliitikud.