Richard N. Haass: lõviosa uue külma sõja puhkemise vastutusest lasub Putinil

Samuti on Venemaa näinud suurt vaeva, kui kasutada eriprokurör Robert Muelleri sõnu, et võimalikult edukalt kasutada ära «pettust ja tüssamist sihiga sekkuda Ameerika poliitilistesse ja valimisprotsessidesse, kaasa arvatud 2016. aasta presidendivalimistesse». Ühendriikide luureagentuuride juhid on sõnaselgelt kinnitanud, et ootavad taoliste katsete jätkumist enne novembrikuiseid Kongressi valimisi.

Et Venemaast on saanud revisionistlik riik, mis ei tunne õieti vähimatki muret status quo ümberpaiskamise pärast, kui see talle endale vaid vajalik ja kasulik tundub, on Euroopa kaitse tugevdamine ja Ukraina varustamine surmava relvastusega igati mõistlik vastus. Aga mida võiks Ameerika veel teha – lisaks valimismasinate nõrkuste likvideerimisele ja nõudmisele, et tehnoloogiafirmad astuksid samme, millega välditaks välisriikide valitsuste püüdeid mõjutada Ameerika poliitikat?

Esiteks peavad ameeriklased mõistma, et kaitsest üksi ei piisa. Kongressil on õigus, kui nad kutsuvad üles kehtestama täiendavaid sanktsioone, ja president Donald Trumpil ei ole, kui ta keeldub rakendamast sanktsioone, mille Kongress on juba kehtestanud.

Donald Trump ja Vladimir Putin. FOTO: Scanpix

Samuti peab Ühendriikide valitsus üles leidma oma hääle ja asuma kritiseerima Venemaa režiimi, mis vahistab vastaseid ja väidetavalt mõrvab isegi ajakirjanikke. Kui Trump mis tahes põhjusel jätkuvalt Venemaad siidikinnastes kohtleb, peavad Kongress, ajakirjandus, sihtasutused ja teadlased avalikult ja üksikasjalikult lahkama kogu seda korruptsiooni, mis Putini võimu iseloomustab. Sellise teabe levik võib suurendada sisemist survet Putinile, veenda teda loobuma edasisest sekkumisest Ameerika ja Euroopa poliitikasse ning aja jooksul ehk tugevdada Venemaa vastutustundlikumaid jõude.

Ameerikal ja ta partneritel on palju võita Venemaa suuremast vaoshoitusest nii sel ajal, kui võimul on Putin, kui ka siis, kui tema lahkumise järel tekib putinismi asemele midagi muud.

Samal ajal ei saa sihiks võtta nendegi väheste Ameerika-Venemaa suhete lõpetamist, mis veel püsivad – niigi on need suhted juba palju hullemas seisus kui enamiku külma sõja ajal. Kus vähegi võimalik – ja Ameerika huvides –, tuleks taotleda diplomaatilist koostööd. Venemaa võib näiteks soostuda lõpetama sekkumist Ida-Ukrainas sanktsioonide teatava leevendamise eest, kui samal ajal garanteeritakse, et Ida-Ukraina Vene-meelseid separatiste ei taba kättemaks. Samuti ei tunne Venemaa huvi sõjalise eskaleerumise vastu Süürias, mis tõstaks tuntavalt seni suhteliselt madalat sekkumise hinda.

Samal ajal on vaja Venemaa toetust Põhja-Korea sanktsioonide tugevdamisel. Relvastuskontrolli kokkulepete püsimine ja uue tuumavõidurelvastumise vältimine on samuti mõlema maa huvides.

Niisiis on põhjust korraldada regulaarseid diplomaatide kokkusaamisi, kultuuri- ja teadlasvahetust, saata Kongressi delegatsioone Venemaale – mitte järeleandmisena, vaid demonstreerimaks selgelt ja üheselt, et paljud ameeriklased on valmis tänasest normaalsemateks suheteks Venemaa, kui viimane käitub tuntavalt vaoshoitumalt. Ameerikal ja ta partneritel on palju võita Venemaa suuremast vaoshoitusest nii sel ajal, kui võimul on Putin, kui ka siis, kui tema lahkumise järel tekib putinismi asemele midagi muud.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane