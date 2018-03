Maria Jufereva: miks Margus Tsahkna õhutab rahvustevahelist vaenu?

Minu vanaema, kes on maetud Eestist kaugele, osales (õena) Teises maailmasõjas. Ja ma kinnitan, et 9. mail lähen pronkssõduri juurde. See on minule ainus koht, kus saan mälestada oma vanavanemaid. Lähen sinna punaliputa ja punatäheta.

Mul on häbi, et poliitilise punkti teenimise nimel ei olda suuteline vaatama tulevikku, vaid püütakse pidevalt heita pilku minevikku, üritades avaliku arvamusega manipuleerida. Ja vastab tõele, et Eesti Keskerakonnast on saanud edukam integratsiooniprojekt taasiseseisvunud Eesti ajaloos. Keskerakonna juhtimisel töötavadki eestlased ja venelased koos. Ja need eestlased kuulevad etteheiteid neilt, kes ei suuda ega soovi koostööd. Keskerakond suutis ühendada eestlasi ja venelasi ühise parima ja õiglasema ühiskonna loomiseks.