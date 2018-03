Margus Tsahkna: Keskerakonna tõehetk saabub 9. mail

Postimees avaldab kirjutatu täismahus:

Keskerakonna poliitiku, Tallinna linnaosavanema Maria Jufereva artikkel Eesti Päevalehes algab nii: Kui selle nädala hakul kujutas Postimees infograafikas mitte-eestlasi sirbi, vasara ja punase viisnurgaga, oli see justkui väike viga, kuid ma kahtlustan, et selle tagajärjed on suured.

Loodan, et tal on õigus. Tõehetk on 9. mail pronkssõduri juures. Miks?

Postimees tegi mitte-eestlasi kujutava punasümboli kasutamisel korraliku prohmaka, mille eest koheselt ka peatoimetaja tasemel vabandati. Tundub, et ajaloos tegelikult kuritegeliku kommunistliku rezhiimi all kannatanud rahvuste esindajad selle vabanduse vastu võtnud. Kuid Keskerakonna poliitikud mitte. Väljaanne on sattunud peaministripartei pretsedenditu rünnaku alla. Iseenesest on see partei poolt nutikas käik, kuna parim kaitse on rünnak. Kas see on sellepärast, et Postimees on aktiivselt tegelenud peaministripartei võimalike korruptsioonihõnguliste toimetamiste uurimise ja kriitikaga või on mure siiras?

Kui keskerakondlaste rünnak on siiras, siis võime tähistada Eesti poliitikamaastiku ühe suurima erakonna põhimõttelist väärtuste muutust. Keskerakonna Lasnamäe juht on selgelt hukka mõistnud nõukogude sümbolite kasutamise ning peab seda solvavaks ja alandavaks. Savisaare ajad on lõplikult möödas.

Just sellist selget sõnumit ootaks ma nüüd ka Tallinna linnameedias ning Pervõi Bvaltiskii Kanalis ostetud saadetes. Pean tunnistama, et mul oleks selle üle siiralt hea meel. Tõsiselt! See võtaks ära Reformierakonnal järgmistel Riigikogu valimistel juba ei-tea-mitmendat-korda Keskerakonnaga rahvustevahelise konflikti etendamise võimaluse, mis tegelikelt riigi arengu tulevikuvisioonide arutelu senistes valimidebattides tapnud.

Eesti Riigikogu ja Euroopa Liidu Parlament on juba aastaid tagasi mõistnud hukka nii natsi kui kommunistliku rezhiimi kuriteod. Tundub, et meil on saabunud konsensus Riigikogu tasemel otsustada, et ka natsi kui punavõimu sümbolite kasutamine tuleb selgelt keelata. Loodan, et pärast sellenädalast keskerakondlaste turmtuld sirbi-vasara kasutamise suhtes vastav otsuse eelnõu Riigikogus algatatakse. Soovitavalt Keskerakonna fraktsiooni poolt, siis oleks see rünnak meediaväljaande vastu usutav.

Samas kahtlustan, et minu naiivsel lootusel ei ole mõeldud täituda. Ei algata Keskerakond natsi ja punasümbolite kasutamist hukkamõistvat eelnõu riigikogus ega loobu oma põhivalijatele südames meelepäraste sümbolite kasutamisest. Halvimal juhul hakatakse tõmbama paralleele mõne ida-Euroopa riigiga, keda süüdistatakse korruptsiooniteemasid uuriva vaba ajakirjanduse ahistamises riigivõimu poolt.