VIDEO Kristjan Port tehisintellekti võidukäigust: oleme lõpu alguses, mitte alguse lõpus

«Me ei tea, kust tehisintellekt tuleb,» selgitas Port, «ta vaikselt hiilib meie kõrvale. Peamiselt on see seotud sellega, et tunnistame, et me ei saa kõikide asjadega hakkama.»

«Mida edukamaks läheb tehisintellekt, seda suuremaks läheb vahe meie intellektuaalse suutlikkusega. Seda marginaalsemaks muutub inimese roll. Aga me ei ole kunagi tahtnud olla marginaalsed.»

«Päris kindlasti on inimkond oma senise arengu tipus. Arvatavasti kulgeb see mõnda aega edasi, aga kõige heaga kaasneb alati ka midagi halba ja see halb on enam-vähem sama suur. Väga heade teadusrakenduste kõrval tekib ka väga halbu. Aga see ei saa igavesti jätkuda, me pigem oleme lõpu alguses kui alguse lõpus.»

Tehisintellekti ohtudena tõi Port välja raviotsuste tegemise meie eest, mille puhul teinekord ka arstid ei leia seost, kuidas tulemuste ja soovitusteni jõutud on. Sama kehtib liiklusotsuste puhul. «Seda tehakse moel, mida me ei mõista,» sõnas ta.

«Sel juhul me ei oska argumenteerida, kas see otsus on piisavalt hea, vaid me aktsepteerime seda, sest tehisintellekt varem on andnud meile õigeid otsuseid.»