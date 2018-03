VIDEO Kersti Kaljulaid: tehisintellekt vajab toetavat seadusruumi

«Mul on väga hea meel, et räägime nüüd ka Eestis järjest rohkem tehisintellektist ja milleni see viia võib,» sõnas Kaljulaid, «sellel on väga oluline praktiline külg: arvan, et peaksime juba täna tegelema seadusruumi kujundamisega, et juba olemasolevad automaatsed süsteemid oleksid teretulnud.»

«Mõtteid vahetamata see meil ei õnnestu, aga Eesti on mitmeid kordi näidanud, kuidas lubava seadusruumi toel saame palju kiirema tehnoloogilise kiirenduse, kui me ise oma jõududega suudaksime,» lisas riigipea.

«Rääkides tehisintellektist, oleme ka seekord paljudest teistest ees. Vaadates saalitäit inimesi – oleme kõik ju ühel lainel.»

