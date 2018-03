Ivan Makarov: Putini genoomi otsingud Eesti Rahva Muuseumis

Palju küsimusi

Miks see, mis on teiste rahvaste puhul loomulik, peaks olema ebaloomulik just eestlaste puhul? Eesti presidendi kõne ei meeldinud ka Toomile, kes taotleb Euroopas Vene propagandaga võitleva erirühma East StratCom Task Force'i sulgemist, kuna tõenäoliselt tunneb ennast Venemaa propagandamasina osana ohustatuna. Keemiarelva ekspert Toom tuli vastuvõtule koos oma emaga, kes veel Toomas Hendrik Ilvese aegu ütles intervjuus ühele vene lehele, et nii kui ta kuuleb presidendi suust sõnu «armas Eesti rahvas», siis koheselt lülitab televiisori teisele kanalile. See, et nõnda meelestatud persoonid üldse tulevad Eesti presidendiga kätlema, on nende poolt muidugi ülimalt suuremeelne.