Ruth Oltjer: milleks meile kõrgharidus ja teadus ehk Kust tulevad Eesti majanduse ja elu edendajad

Üleminekul tööjõumahukalt majandusmudelilt kapitali- ja teadmismahukale majandusmudelile suureneb järjest haridus- ja teadusasutuste roll majanduselus. Seda eeskätt tippspetsialistide ettevalmistamises, aga ka uute teadmiste loojatena. Sealjuures kasvavad nii tööturule sisenejatele kui tööturu püsiosalejate enesearendamisele esitatavad nõudmised.

Kutseõppeasutused ning kõrgkoolid peavad valmistama ette selliste teadmiste ja oskustega inimesi, kes on võimelised kasutama ja mõistma uue aja tehnoloogiaid ning oskama teha valikuid tehnoloogilise mitmekesisuse tingimustes. Eesti majanduskasvu üleval hoidmiseks peab seniselt madalalt tasemelt tõusma märgatavalt intellektuaalomandil põhinevate ärimudelite osakaal majanduses. Selleks on vajalik teadmiste kolmnurga kõikide külgede – hariduse, teaduse ja innovatsiooni – tõhus koostoimimine.

Teaduse kesksete eesmärkide juures on selge, et mida tugevamad on ülikoolid ja seal tehtav alusteadus, seda paremad on ühiskonna võimalused leida lahendused kõikidele oma praktilistele küsimustele.

Teadmiste alusmüür on murenemas, sest teadus- ja arendustegevuse rahastamine on langustrendis

On karta, et Eesti ei suuda saavutada oma teadus- ja arendustegevuse (edaspidi: TA) suurendamise eesmärke. Seda isegi siis kui riik oma strateegias «Teadmistepõhine Eesti» võetud lubadused ellu viib.

Selles strateegias on seatud sihiks jõuda teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaaluga SKPs kolme protsendini aastal 2020. Sellest kolmandiku panustab valitsus ning kaks kolmandikku erasektor. Kolme protsendi künnist ületavate riikide arv maailmas ei ole suur, kuid nendes riikides on sissetulekutase märgatavalt kõrgem kui Eestis. Eestis on vähe kõrgtehnoloogilist tööstust, vähe suurettevõtteid, kellel oleks ressursse TAsse investeerida, samuti puuduvad meil TA tegevust toetavad maksusoodustused ning meil napib toetusmeetmeid nn matching funds põhimõttel.

Praeguse arengutaseme juures pean oluliseks just valitsussektori kulutuste kasvu ja tuge ettevõtjatele nende võimekuse kasvatamiseks.

Ülikoolide teaduse rahastamise kasv aitaks vähendada projektipõhisust ja suurendada ametikohakindlust.

Kui TA rahastamine ei kasva, on realiseerumas Kristjan Vassili poolt väljatoodud risk, et noored hakkavad TA-süsteemist väljuma, veelgi enam, motiveerivate tingimuste puudumisel ei sisenegi. (Postimees, 4.03.2018 «Eesti teaduse nutune külg: aparatuuri ja betooni meil on, kuid sente lugev valitsus ajab noorteadlased vägisi välismaale»)

Aasta / Riik 2012 2013 2014 2015 2016 Taani 14,49 14,41 14,82 15 14,92 Eesti 7,72 7,33 7,14 6,72 6,94 Soome 15,95 15,56 15,27 14,98 14,27 Läti 4,49 4,08 4,28 4,07 3,56 Norra 10,37 10,44 10,65 11,13 11,06 Rootsi 10,65 13,74 14,07 13,88 14,42 EL 28 7,47 7,7 7,8 8,05 8,14 EL 15 8,19 8,45 8,53 8,84 8,89 OECD 7,89 8,07 8,21 8,29

On mõtlemapanev, et teadlaste suhtarvu poolest jääb Eesti maha mitte üksnes edukatest Põhjamaadest, vaid ka ELi keskmisest tasemest. Väga väike lohutus on selle juures üleolek naabermaast Lätist. Meil on vaja rohkem tarku inimesi, tippspetsialiste just ettevõtlussektorisse. Alles siis saame loota, et meie majandusstruktuur muutub teadusmahukamaks.

Aasta / Riik 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Taani 2,92% 2,94% 2,98% 2,97% 2,91% 2,96% Eesti 1,58% 2,31% 2,12% 1,72% 1,45% 1,49% Iisrael 3,94% 4,01% 4,16% 4,15% 4,20% 4,27% Korea 3,47% 3,74% 4,03% 4,15% 4,29% 4,22% Läti 0,61% 0,70% 0,66% 0,61% 0,69% 0,62% USA 2,74% 2,77% 2,69% 2,72% 2,73% 2,74%

Võrreldes nende riikidega, kelle sarnased me tahame olla või kelle hulka kuuluda, iseloomustab meie nõrka positsiooni arenguks ka TA kulutuste madal osakaal SKPst. See seab ohtu meie jätkusuutlikkuse.