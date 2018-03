Kaja Kallase repliik: naine peab Eestis ikka üle natuke kõrgema lati hüppama

Kuigi Kaarel Tarand on leidnud keerulise tee minu blogis avaldatud loetud raamatute nimekirja juurde, siis ei ole ta märganud, et ma olen sealsamas blogis oma arvamusi ja seisukohti erinevate Eesti elu aspektide kohta avaldanud juba 2010. aastast, sest tahab väita ja uskuda, et «tema ilmavaatest ei tea me midagi».