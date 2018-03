Kaarel Tarand: kui ta tuleb, toob meil’ lilli

Juba jõulu eel algas Reformierakonnas kibe ettevalmistustöö erakonnale uue esimehe maaletoomiseks kaugema mõttega valmistada ametiks ette ka riigi järgmine peaminister. Üsna varakult sai aga selgeks, et liberaalide vabaturul sedapuhku ideede ja isikute võistlust ei toimu ning juht valitakse ühe kandidaadi hulgast. Sestap räägitakse Kaja Kallasest kui erakonna uuest juhist kindlas kõneviisis juba amme enne hääletamist. Reformierakonna plaan lisab Eesti poliitilisse lähitulevikku tubli annuse ebakindlust. Nagu kriitikud on korduvalt osutanud, ei ole Kaja Kallasel ette näidata arvestatavat juhikogemust ja üldse on tema tegudest, otsustusvõimest ja ilmavaatest vähe teada.

Siiski pole Kallase ideoloogilist profiili konstrueerida ning tema juhina käitumist ennustada võimatu ülesanne, kui eeldada, et inimene on see, mida ta loeb. Kallas loeb palju ja annab oma blogis loetust avalikkusele ka kenasti aru. Siinses kontekstis on huvitav lugemislaua viimase aasta saak, sest võib eeldada, et selle aja jooksul loetu pole enam juhuslik meelelahutus, vaid teadlik ettevalmistus juhiametiks. Peale lasteraamatute ja ilukirjanduse sisaldab loetu nimekiri veerandsada ingliskeelset raamatut, mille sisu annab Kallasele lähituleviku põhirelvastuse erakonna ja aasta pärast ehk ka valitsusjuhina. Neist raamatutest enamik liigitub angloameerika kultuuris populaarsete eneseabiraamatute klassi ja nad on äratuntavalt sama riiuli teosed, mis pole üllatav, kui mõelda, millise jõuga Amazoni raamatukaubamaja ja selle väiksemad vennad kord juba nende võrku langenule lugemissoovitusi peale suruvad. Edasises jätan ruumipuudusel raamatute täisviited andmata, huviline leiab need Kallase blogist.