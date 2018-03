Kolumnist prognoosib: Liivimaa kukutab Eestimaa valitsuse ehk raha paneb Ratta käima

Liivlastel on ärkamisaeg – Tartu apell (kaheksatuhandeline tselluloositehase vastane seltskond) andis valitsusele aega 1. maini Est-For’i miljarditehase eriplaneeringu lõpetamiseks. Tartu linnavõim tähtaega ei andnud, kuid selge on, et kokkulepet ei sünni. Investorid: uurige ainult siit, volikogu: ainult ärge uurige siit – samad sõnad, kuid teises järjekorras.

Niisiis – valitsus kukub ja mitte maksude kolimise pärast Läti poolsele Liivimaale, vaid Eesti poolse Liivimaa elamisväärse keskkonna kaitsmise eest.

Mõelge ise – kuidas on võimalik koostöö peaministriparteis, kui selle esimees Jüri Ratas ütleb - eriplaneering jätkub, sest vaja on uurida ja teiselt poolt Aadu Must raiub oma rauda - riik ei saa sõita jõhkralt üle omavalitsusest, iseäranis Tartust oma ülikooliga. Veelgi hullem - viimase tütar Kadri Simson andis majandusministrina kooskõlastuse vihatud eriplaneeringule.

Klaas tulistab valitsust kõigis raudadest. Teised Reformi juhtpoliitikud on aga vait kui tummad oravad, kuigi peaksid võitlema liberaalse ettevõtluse eest.

Või olukord sotside leeris, kus ettevõtlusminister Urve Palo on samuti kooskõlastanud eriplaneeringu ja Tartus selle vastu lõvina võitlev Marju Lauristin. Partei esimees Jevgeni Ossinovski kaldub oma Ida-Viru ökopainajatega pigem Lauristini leeri. IRL on aga kõigesööja omas mahlas.

Reformierakond lebab mugavustsoonis

Hagu lisab tulle opositsioonis lebav Reformierakond, mänginud trumbid kätte Tartu linnapeale Urmas Klaasile, kes tulistab valitsust kõigist raudadest ja kõige eest. Samas, tartlaste jaoks on ta nende elukeskkonna kaitseingliks. Teised Reformi juhtpoliitikud on aga vait kui tummad oravad, kuigi peaksid võitlema liberaalse ettevõtluse eest. Iseäranis vait on peaministriportfelli sanga haarav Kaja Kallas.

Klaasil pole kaotada mitte midagi – riigikogu valimistel võtab ta isikumandaadi, kuigi jääb sellega Tartu linnapeaks. Pealegi, Toompeale teda ei oodata, kuna järgmine valitsus, kus on kindlasti Reformierakond, peab olemuslikult võitlema miljarditehase eest, ja siis pole Klaasi teeneid enam vaja.

Kahte investorit on rahvale näidatud (Polli ja Kohava), kuid neli rahastajat hoiduvad veel varju. Ei imestaks, kui need kargavad välja praeguste ekspertide ja asjameeste seast.

Maagiline sõna - investeering

Investeeringute fetišeerimine on võtnud ebamõistlikud mõõtmed. Nii, kui kõlab sõna investeering, langevad poliitikud põlvili ja tänavad jumalat – algab rahasadu ja häältesadu. Teate ju vanasõna - raha paneb Ratta käima!

Klaasil on õigustatud küsimus – milles seisneb riigi eriline huvi eriplaneeringut algatades? Kas 200 töökohta, Andrus Ansipi väljenduses - keedetud kaladega Emajõe kaldal? Või kardab valitsus investor Aadu Polli viimast lauset «Suud puhtaks» saates (ETV,07.03) – kui tehast ei tule, jääb Eesti arengumaaks!

Samas, tselluloositehase investoreid ümbritseb juba enne tselluloosi keetmist mädamuna hais ja udu. Kahte investorit on rahvale näidatud (Polli ja Kohava), kuid neli rahastajat hoiduvad veel varju. Ei imestaks, kui need kargavad välja praeguste ekspertide ja asjameeste seast.

Valede palett ja statistika