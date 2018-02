Rainer Kuuba: miks ministeerium keeldub diskussioonist ja ründab praeguse metsapoliitika kriitikuid?

Avalikkusele räägitakse raieküpsete metsade suurest pindalast, kuigi looduses on suur osa neist juba raiesmikud.

Selline erineva vanusega andmetele erineva kaalu andmine on igati põhjendatud, sest kui 2011. aastal mõõdeti proovitükk 90 aasta vanuses kuusikus, siis on loogiline, et praeguseks ajaks on toonastest 90aastastest kuusikutest suures osas tehtud lageraiet, erinevalt 2016. a suvel mõõdetust 90aastaste kuuskedega proovitükist, mis tõenäoliselt võib praegu kasvada (kuigi ei saa välistada, et ka see proovitükk on praeguseks juba maha raiutud). Viie aasta proovitükkide võrdne kaalumine tähendab seda, et 2011. a mõõdetud 90 aasta vanuste kuuskedega proovitüki, mis praeguseks on tõenäoliselt raiutud, andmed üldistatakse sama suurele pindalale kui 2016. a mõõdetud 90 aasta vanuste kuuskedega proovitüki andmed. Ehk raieküpsete metsadena näidatakse ka seda osa metsa­maast, kus viimastel aastatel on tehtud lageraie.

Statistilise metsainventuuriga tegelevad ametnikud leiavad kindlasti õigustusi, miks nende praegu kasutatav metoodika on varasemaga võrreldes vähemalt sama hea, kui mitte parem (kuid mida on väga raske või võimatu kontrollida). See ei muuda fakti, et varasema metoodika puhul eeldati põhjendatult, et vanemate mõõtmistega kogutud andmed ei pruugi aastaid hiljem enam täiel määral tegelikkusele vastata, kuid metoodikat muudeti ja praegu lähtutakse eeldusest, et ka varem mõõdetud proovitükid, mis suure tõenäosusega võivad olla praeguseks maha raiutud, kirjeldavad metsade hetkeolukorda samaväärselt kui värskelt mõõdetud proovitükid.

Avalikkusele räägitakse raieküpsete metsade suurest pindalast, kuigi looduses on suur osa neist juba raiesmikud. Kui suur on moonutus ja kui suur osa raieküpsetest puistutest tegelikult juba raiutud on, seda ei tea arvatavasti keegi. Nii et tegelikult ei jätku 15 mln tm raiemahu juures puistuid isegi mitte 30 aastaks, nagu ma siin avalike andmete alusel olen arvutanud, kuid õigete andmete puudusel ei saa arvutada seda, kui kauaks metsi tegelikult jätkub.

SMI puhul on ka teine suur metoodiline iseärasus, millest keskkonnaministeeriumi ametnikud teadlikult vaikivad ning tänu millele jäetakse metsanduse olukorrast parem mulje, kui see tegelikult on. Metoodikast tulenevalt ei ole ka Eesti metsade tagavara nii suur, nagu näitavad andmed.