Kai Uus: äärmusfeminismi maaletooja naistepäevamõlgutused

Mida patriarhaalsem on ühsikond/kogukond, seda rohkem seda valesti paigutatud häbi toidetakse. Ohvrite süüdistamist on igal pool, ka meie «suurtes eeskujuriikides», kuid nii seksuaalahistamise, seksuaalvägivalla kui ka lähisuhtevägivalla ümber käivat diskursust jälgides on ilmselge, et Eestis on ohvrisüüdistamine praktiliselt rahvussport.

Tulles tagasi #metoo juurde, siis kuulates selle asutaja ja juhi Tarana Burke’i mõtteid, ei ole see liikumine eelkõige vestlus ohvriks olemisest, vaid võimestamine empaatia kaudu. Mäletan, et kui #metoo esimest korda meie teadvusesse jõudis, siis minu Eestis elav 80-aastane ema oli vast veidi skeptiline selle suhtes, kuid see andis meile esimest korda võimaluse vestelda sellel raskel ja tähtsal teemal.

Oleme emaga väga lähedased, kuid me polnud kunagi oma lugusid jaganud. See oli ilus ja valus vestlus ja tundsin, kuidas meie isegi emotsionaalselt lähedane ja toetav side veelgi tugevamaks sai. Ma tean, et nii paljud emad ja tütred, vanaemad ja lapselapsed, eluaegsed südamesõbrannad, partnerid, abikaasad, sõbrad, kolleegid pidasid neid vestlusi ja need olid tähenduslikud ja tervendavad. Ise olen neid vestlusi nii silmast-silma kui ka sotsiaalmeedias pidanud sadade naiste ja meeste ja teistega ja tunnen, et oleme kõik selle käigus kuidagi paremaks saanud. Reflekteerinud selle üle, mida me peame normaalseks, mõelnud omaenda ja teiste piiridest.

Nõiajaht meestele?

Ebaproprortsionaalselt palju on räägitud sellest, et #metoo on nõiajaht meestele. Esiteks, kes natukenegi nõiajahi ajalugu tunneb, saab vast ise aru, kui tohutult irooniline on see võrdlus. Teiseks, jälle tsiteeriksin Tarana Burke’i vastust: «Men, men, men. All about men. Again. This notion is a distraction to what’s it all about. It is about finding healing and joy after trauma». (Mehed, mehed, mehed. Kõik on meestest. Taaskord. See mantra juhib tähelepanu kõrvale asja ivast. Sellest, kuidas leida tervenemine ja rõõm pärast traumat.)

Üleüldse on tähtis rõhutada, et see pole mingi naised meeste vastu liikumine. See on liikumine, mis on suunatud nende vastu, kes väärkohtlevad teisi inimesi, kasutades oma füüsilist, majanduslikku, ühiskondlikku ja poliitilist võimu. See, et tüüpiliseks väärkohtlejaks on mees ja tüüpiliseks ohvriks naine, on lihtsalt meie patriarhaalse elukorralduse peegeldus.