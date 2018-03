Peep Lillemägi: halb ühendus Hiiumaaga on Eesti häbi

2017. aasta novembri alguses jõudis nii majandusministeeriumisse, TS Laevade kontorisse kui ka Hiiumaa valla vastvalitud juhtideni kiri, mis hoiatas: mõõtmised näitavad, et laevatee kitsaskoha, Rukki kanali sügavus on ka normaalse veetasemega vähenenud alla viie meetri. Seega ei tulnud veebruari viimasel nädalal mere langusest tingitud ühenduse katkemine ette hüüdmata. Sõnumeid lihtsalt ignoreeriti ja otsustati, et juulikuuks 2018 kavandatud süvendustöödeni saavad laevad sõita küll. Meenutab autojuhti, kes märkab teele asudes, et ratast hoiavad viie poldi asemel all kaks, aga ei viitsi mutrivõtit ja uusi polte otsida.

Kes vastutab?

Nii nagu iga edu, nõnda on ka iga jama inimeste nägu. Vahel on jama põhjuseks teadmatus, vahel saamatus, vahel hoolimatus. Head Eiki Nestor ja Jüri Ratas, kes te mõlemad teate praamisõitu Rohuküla ja Heltermaa vahel isiklikust kogemusest, mitte uudiste kaudu ja kes te ikka räägite oma armastusest Hiiumaa vastu! Olete targad mehed, riigijuhid pealegi, ja kui natukegi mõtlete, siis saate aru, et ajal, mil vaimustusega räägitakse silla ehitamisest Saaremaale ja tunneli rajamisest Soome, tähendab see, et riik ei suuda tagada normaalset ühendust Eesti suuruselt teise saarega, ühe arvestatava piirkonna arengu määramist kängumisele. Riigijuhtidena ei ole teil kuidagi võimalik sellest vastutusest kõrvale viilida. Kadri Simsonit ja Urve Palo kui otseseid vastutajaid ühenduste ja ettevõtluskliima eest kõikjal Eestis, sealhulgas Hiiumaal, ei taha nimetadagi. Häbi on.

Elu on õpetanud hiidlasi olema kannatlikud ja hakkama saama. Tuul tõuseb ja pöördub, jää tekib ja sulab, merevesigi kerkib ja taandub, nagu aastatuhandete jooksul juhtunud. Midagi on siiski muutunud. Küllap tõid ka kõikjale levivad internet ja raadiouudised tundide kaupa sadamas praami ootavate hiidlaste autodesse uudiseid sellest, kuidas meil on juba peaaegu käes põhjamaine elukvaliteet. Hiidlasele kuulub seejuures võimalus oma raha eest mõnes kenas Haapsalu hotellis tuba võtta, kui koju ei pääse.

Üks vana hiiu nali räägib, kuidas kord mandrimees küsinud hiidlase käest: «On teil kogu aeg meri sedasi laineharjaline?» – «Sellist teerulli pole olemas, mis merevee päris tasaseks teeks,» vastanud seepeale hiidlane. Ehk just niisuguse vastuse pärast käibki mandrimeestel Hiiumaaga väärika ja kindla ühenduse korraldamine selgelt üle jõu.