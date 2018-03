Yana Toom: kuidas ma «halvustasin» presidendi kõnet

Ja asi pole üldse selles, kas keeleruum on suur või väike. Asi on selles, et mõtlev inimene on universaalne väärtus. Aga tuleb välja, et ei ole. Just eesti keeles mõtlev inimene on kuidagi väärtuslikum, kuigi sealsamas rääkis president kirglikult, et «ikka kõik 1,3 miljonit ühtemoodi, ei üks tähtsam kui teine. Ei üks tähtsam kui teine.» Selge – ühtemoodi juhul, kui nad eesti keeles mõtlevad.

Kas selle asja nimi pole assimileerimine? «Miljonid inimesed Euroopas /.../ usaldavad oma lapsed lasteaiaõpetajate hoole alla, pidades loomulikuks seda, et kooliealiseks saanud laps on asukohariigi keele- ja komberuumiga kohanenud. /.../. Sama peame meie pakkuma kõigile neile, kes tahavad elada Eestis ja siin oma lapsi koolitada.» Sellega võib isegi nõus olla – kuigi komberuumi mõiste jääb minu jaoks endiselt arusaamatuks – oma riigi keelt tuleb õppida igal juhul, ja mida varem, seda parem. Aga siis räägib riigipea asja eesmärgist: «Nii kasvab eesti keele rääkijate hulk ka siis, kui Eesti peredesse sündivate laste hulk päriselt taastetasemele ei ulatu». Siiralt öeldud, mis seal ikka. Riigipea jaoks isegi liiga siiralt.

Kokkuvõttes, milline oli presidendi sõnum mitte-eestlastele? Kas üldse oli? Leian, et ei olnud. Nad unustati ära. Ja mainiti vaid kontekstis, et nendest tuleb teha õiged eesti keeles mõtlevad eestlased, keda tuleb kohandada komberuumiga.

Ma ei taha siin vaielda presidendiga, kelle poliitilisi vaateid ma ei jaga, nagu ka tema minu omi. Aga probleem ongi selles, et vabariigi aastapäeval edastab riigipea poliitilisi vaateid, mis – olgu need kelle iganes omad – oma olemuselt ei ühenda ühiskonda. Kui me siinkohal muidugi mõtleme kogu ühiskonna, mitte selle eesti keeles mõtleva osa peale. Selles ongi riigimeheliku ja poliitilise mõtlemise suur vahe, mida meie ühiskonnas ei tunta. Alalhoidev, ühendav, ühisosa edendav mõtlemine on presidendile sine qua non.

On naljakas, et IRLi juht Helir-Valdur Seeder, kommenteerides minu tähelepanekut selle kohta, kui sarnane on Kersti Kaljulaidi kõne Isamaliidu esimehe omaga, ütles, et isamaaline ideoloogia aastast 1995 sobibki suurepäraselt kokku Eesti sajanda aasta juubeliga.