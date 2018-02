Nädal karikatuuris: ohtlik Vene karu ja ustavad Eesti joodikud

ESMASPÄEV, 12.02: Vene karu otsib uut ohvrit. «Ühes James Bondi filmiseeria osas lausub nimitegelane, et tema erialal mängib edus poole ulatuses rolli vedamine. Võib öelda, et Venemaal 12 aastaks vangi mõistetud lennundusärimehel Raivo Susil ja Eestis viieks aastaks GRU kasuks luuramises süüdi mõistetud Artjom Zintšenkol vedas, ning mõlemad mehed on pärast laupäeval aset leidnud vahetust jälle vabaduses. Mõlemat juhtumit on raske kommenteerida, sest avalikkuse ette on jõudnud vaid üksikud detailid nendest lugudest,» kirjutas Postimees juhtkirjas.