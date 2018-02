Riigiametnik: ühe lapse kasvatamine ümber arvestatuna pensioniks võrdub kolm aastat keskmise palgaga töötamist

Riigi vaatevinklist on oluline, et pensionikulud lapse kasvatamise eest kantakse kohe ning neid ei lükata hilisemasse aega, kui vanem pensionile jääb. Kui vanem ei ole II sambaga liitunud, jätkub pensionilisa maksmine lapse kasvatamise eest. II samba sissemaksete konverteerimine pensioni suuruseks ei ole väga täpselt võimalik. Lõplik II samba pensioni suurus sõltub sellest, kui kaua vanem pensioni kogub, millal ta pensioni välja võtab ja milline oli fondi tootlus.

Kuna paljulapselised pered on erilises fookuses, siis mainin ära ka selle, et kolme või enamat last kasvatanud vanem saab jääda pensionile tavapärasest pensionieast varem, ilma et pensioni suurust seetõttu vähendatakse. Lapsed küll ei sega sellel ajahetkel enam kuidagi töötamist ja tööturul püsimist, aga siiski on see veel üks soodustus, mida lapsevanem saab kasutada.

Kokkuvõttes on välja kooruv pilt selline: ühe lapse kasvatamine (vähemalt kaheksa aastat) ümber konverteerituna pensioniks võrdub kolm aastat keskmise palgaga töötamist ja natuke peale. Kui vanem on töölt eemal lühemat aega kui kolm aastat, on tema pension enamasti suurem, kui see oleks olnud ainult töötades[3].

Pooled inimesed tööturult välja?

Praeguse skeemi kritiseerijad pakuvad välja, et toetuste- ja pensionisüsteem võiks tuua naised töölt koju lapsi kasvatama (nt Eamets ja Järvan, Postimees 12.01). Seda teed minnes ajaksime pensioniskeemi lihtsalt kiiresti kraavi. Tuua suur hulk inimesi tööturult välja, samal ajal naiivselt lubades, et tulevikus tagatakse neile mittetöötamise eest vääriline pension, oleks pensionisüsteemi lõppvaatus – sotsiaalmaksu laekumine kukub, pensioniindeks ei suurene, kulude tegemine lükatakse tulevikku. Rääkimata sellest, et naiste valikuvabaduste piiramine lõpeb ei millegi muu kui madala sündimuse või pere loomisega mõnes teises riigis.

Arvestades, et poolelt üleskasvatatud lastest, tüdrukutelt, tulevikus samuti tööturul osalemist ei oodata, ei jääks pensioni jätkusuutlikkusest ega ka adekvaatsusest midagi järele.

Huvitav oli lugeda ka mõttekäiku, milles võrreldi laste eest saadava pensioni suurust ja lasteaia kohatasu (samas Postimehe 12.02 artiklis). Lastega seotud kulude katmiseks on riiklikud peretoetused, väikelapsega kodus oldud aja eest sissetuleku kaotuse kompenseerimiseks makstakse vanemahüvitist. Viimase heldus ja pikkus on hämmastanud mu kolleege jõukatest Euroopa riikidest, kes on lausa uurinud, ega Eestis ole hiljuti naftat leitud, et me sellist luksust võime lastevanematele pakkuda.

Peretoetuste suurusega suurtele peredele anname samuti silmad ette nii Põhjamaadele kui ka teistele jõukatele kõrge toetuste tasemega riikidele. Muide, sel aastal saab kolme last kasvatav pere peretoetustena kätte alampalgast kõrgema summa.

Sotsiaalse kaitse tegelikud valukohad

Rahaline toetus peredele teenib eesmärki katta osaliselt lapse kasvatamise kulu, mis lasteta peredel jääb tegemata. Need ei tõsta pikaajaliselt sündimust, mis käib pigem sama jalga majanduse tõusu ja languse graafikutega.

Eesti sotsiaalse kaitse valukohad on hoopis mujal kui lastega peredele pakutavad (pensioni)meetmed – meie sotsiaalse kaitse üldine rahastus on madal, vanaduspensionid tagavad äraelamise suhtelise vaesuse piiril ja paljudel juhtudel sellest allpool, töötus on suurim vaesusriski allikas ning pikaajalise hoolduse vajadus viib pereliikmed tööturult ja tühjendab nende rahakoti. Perepoliitika arendamise vajadus jääb, aga see pakett on palju laiem kui rahalised hüvitised.

Varsti valitsusse jõudev pensionireform adresseerib küsimusi, et palkade suureks paisunud ebavõrdsus ei kanduks pensionide (sh ka soolisse) ebavõrdsusesse ning suur osa tuleviku pensionäre ei peaks elama allpool igasugust arvestatavat miinimumi.