Koduperenaine või naiskombainer ehk mitu last on puudu Eesti kosmoseprogrammist?

Inimese väärtust võib mõista väga erinevalt. Väärtuslik on väärikas inimene, kes panustab kogukonna tegemistesse. Poliitikas on väärtuslik see, kes erakonnale kõige rohkem hääli toob. Ettevõtte omaniku jaoks on väga olulised inimesed, kellest otseselt sõltub kasum, näiteks ettevõtte tippjuhtkond. Juhtidele omakorda on tähtsad töötajad, kaupmeestele ostjad jne. Nimekirja võib venitada väga pikaks. Inimese väärtust saab aga hinnata ka majanduslikult: kui palju panustab inimene töö kaudu riigieelarvesse, millest peetakse üleval ühiskonda.

Inimese hind

Loomulikult leidub koolkondi, kes ütlevad, et inimese väärtust rahas mõõta ei tohi. Üks tuntumaid 19. sajandi filosoofe ja majandusteadlasi John Stuart Mill (1806–1873) väitis, et inimest ei saa käsitleda kapitalina. Tema arvamus oli nii mõjukas, et inimkapitali tasuvusanalüüs sai uue hoo sisse alles pärast Teist maailmasõda. Eks ka paljudele Eesti sotsiaalteadlastele ole omane hoiak, et inimesega või inimese sünniga seoses ei ole moraalne rahast rääkida.

Eetilistest kaalutlustest hoolimata peab riik tegema õigeid otsuseid, kuhu investeerida oma raha. Jätkusuutliku riigi üks alustala on kasvav majandus, mis ei tule mujalt kui tema enda rahva tööst. Eesti riigi kõige olulisem ülesanne on kindlustada oma rahva püsima jäämine ja selleks peab riik suutma õigesti väärtustada iga elanikku. Miks ei peaks tuntud lause – mida ei mõõda, seda ei saa ka paremaks teha – kehtima ka riigi ja rahva püsimajäämise kohta?

Exceli tabelit tundvale inimesele on selge, et pärast teatud eelduste kindlakstegemist on võimalik välja arvutada, kui palju inimene ja tema lapsed riigile raha sisse toovad. Seega näidata must valgel, kui väärtuslik on iga üksik ilmakodanik maksumaksjana. Pealkirjas püstitatud dilemma lahendamise kõrval on see rehkendus oluline ka sellepärast, et annab vastuse, kas me suudame oma avalikku sektorit üleval pidada. Saavad ju nii riigiametnikud kui ka õpetajad, nii teadlased kui ka tervishoiutöötajad palka maksumaksjalt.

Aga nüüd arvude juurde.

Eesti riigi tulu oli 2016. aastal ligi 10,5 miljardit eurot. Otseselt või kaudselt on selle tulu allikaks inimesed, kes loovad riigis väärtust: palgatöötajad ja ettevõtjad. Üksnes nemad toodavad keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja sotsiaalkindlustusfondide tulu, mis kokku moodustavad valitsemissektori tulu. Mida suuremat tulu teenivad elanikud, seda rohkem maksutulu teenib riik – tulu suurenedes suureneb tarbimine, seega ka riigile laekuvad tarbimismaksud.

Riigi mittemaksulist tulu (näiteks riigiettevõtete dividendid) tuleb käsitleda maksutulu investeerimisest tekkiva tuluna, sest mida rohkem maksutulu, seda rohkem võimalusi investeerida. Seega sõltub ka mittemaksuline tulu hõivatud elanike riigieelarvesse toodud tulust.

Maksumaksja tulevikuväärtus

Palgatöötajaid ja ettevõtjaid oli Eestis 2016. aastal 702 900, mis tähendab, et keskmise tegusa inimese väärtus riigituluna oli 2016. aastal 13 752 eurot.

Kuna kõigi aktiivsete inimeste panus Eesti majandusse ja riigi tulusse pole võrdne, lisame arvestusse keskmise brutokuupalga, mis 2016. aastal oli 1146 eurot. Kui inimene teenis tulu kahekordse keskmise palga jagu, panustas ta riigieelarvesse keskmisest aktiivsest inimesest kaks korda rohkem, ja vastupidi.