Erkki Bahovski: ajaränd viib ka edasi

Loomulikult tekitab see lause küsimusi. Võibolla isegi soovi kuidagi teravalt reageerida. Piirdugem siiski kahe märkusega. Kõigepealt muidugi küsimus, kas siis viimasele 25 aastale eelnenu ei olnudki tühikäik. Et kui kommunismi paleus silme ees, oli kerge astuda?

Iroonia irooniaks, aga tõsisem on siiski «tühikäigu» süüdistus nende inimeste suhtes, kes on Eesti riiki tões ja vaimus üles ehitanud. Muidugi, ka nende seas on pettunuid ja neid, kellele on liiga tehtud. Aga paljudele on see veerandsada olnud elamist väärt.