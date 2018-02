Ahto Lobjakas: teise aastasaja Eesti: unistus riigi kadumisest

Eesti Vabariigi sajanda sünnipäevani on jäänud veel paar nädalat ning pärast seda algab Eesti maa ja rahva jaoks järgmine aastasada. Me peaksime mõistma, et teatud ajalooperioodi külge pole võimalik ennast ankurdada, ja mineviku asemel pöörama pilgud enam hoopis tuleviku poole. Sest ühiskond on ühiskond on partnerlus, kus tuleb mõelda ka meie järeltulijate peale, kirjutab kolumnist Ahto Lobjakas.