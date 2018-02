Kalle Laanet: ehk on aeg teha uut sorti maksukorralduse muutus, et Eestis tekiksid tegelikud maksumaksjad?

Uus maksukorraldus tundub olevat juba äraleierdatud ja seega tüütu teema, kuid me ei tohi langeda Paunvere lõksu. Paunvere lõksuks nimetan ma seda, kuidas Joosep Toots tegi aina uue pahanduse, nii et eelmist ja eelmisi ei jõutudki arutama hakata ning selle eest paharetile karistust määrata. Ja kuna nii kestis kevadeni, siis jäigi «Kevade» kangelane enamasti karistamata.

Kui majanduses asjatundmatu valitsus pahandusi teeb, siis ei tohi ta selle sama võttega pääseda, nagu Toots – et teeb aga uued sigadused otsa ega reageeri kriitikale ning siis lõpuks kõik ununebki.

Tulumaksu-uuenduse puhul on korduvalt tähelepanu juhitud sellele, et see ei ole õiglane. Näiteks kuus 1200–2100 euro teenimise korral maksab inimene suhteliselt rohkem kui üle 2100 eurot teeniv palgasaaja. Miks? Millise loogika või milliste kaalutluste alusel on selline «küür» seadustatud?

Võib-olla ongi selleks head põhjused (kuigi seda on raske, koguni võimatu uskuda), kuid teada me seda ei saa, sest Keskerakonna ainukesed «maksuspetsialistid» ehk maksumuutuse põhjendajad on Jaanus Karilaid ja Oudekki Loone, kellest mõlemast on üldiselt teada, et nad ei ole isegi majanduse, ammugi siis mitte maksuasjatundjad.

Veel õiglusest: kas maksundusel ja õiglusel on üldse mingit (mõistlikku) seost? Kas peaks olema? Maksukogumine pole ju ei karistus ega premeerimine. Et pahade poiste-tüdrukute käest võetakse rohkem maksu ja neilt, kes on head, võetakse vähem?

Mõistuspärane on selgusele jõuda, kui palju me tegelikult maksuraha vajame ning siis langetada poliitiline otsus, kuidas ja kellelt vajalik summa koguda. Iseäranis väikeses ühiskonnas, Eestis, kus maksumaksjate kriitilist massi pole tingimata olemaski ja kus tuleb varem või hiljem teha väga valusad otsused, kes ja millised valdkonnad vaeslapse ossa jätta.

Kellele on praegu kehtiv maksumuudatus kasulik?

Veel üks kriitiline pilk äsjasele maksumuutusele. Maksuvaba miinimumi tõstmine tundus olevat justkui kellelegi vastutulek. Jätan erakondliku eelistuse siinkohal nimetamata. Kas 500-eurone maksuvaba esmane tulu on kellelegi kasulik? Vastuse leiame doktoristaatuses matemaatiku Tiit Riismaa artiklist («Astmeline tulumaks käivitab töö ümberjagamise», PM 29.10.2017,). Samast saame teada ka sellise kaalutlemata ja asjatundmatu maksumuutuse teistest tõenäolistest tagajärgedest, millest mõndagi näeme juba ka 2018. aasta tegelikkuses.

Vähesed teadmised on ohtlikud ja nii on uljad otsustajad kasinate teadmistega endale näppu lõiganud. Kuid täpsemalt on näppu lõigatud neile, kellele taheti pugeda, sest ega poliitiku palk ega töökoht ei allu ju tavalistele reeglitele ning nii jäävad lolli otsuse tegijad ikka ja jälle Tootsi kombel karistamata.