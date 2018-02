Taavi Aasa vastulause pensionärile: Tallinna pensionilisal on mõte sees

«Miks peab Tallinn tõstma ja üldse maksma pensionilisa?» küsib Tallinna pensionär Karl Renser. «Mina olen ka Haabersti pensionär ja saan seda, aga ikkagi ütlen, et see on häälte ostmine.»

Loen seda, kuid ei saa kuidagi nõustuda. Ostmine saab olla miski, kus üks asi vahetatakse teise vastu. Kuid pensionilisa makstakse Tallinnas täiesti sõltumatult sellest, kuidas keegi hääli on andnud ja kas üldse valima jõudis.

Tõsi on see, et omavalitsus ei pea maksma pensionilisa, vaid on selle tee endale vabatahtlikult valinud. Nii tõstab Tallinn eakate pensionilisa tänavu 100 eurole. Omavalitsuse kohustus on mõelda oma elanike toimetulekule ja eneseväärikusele. Ja võrreldes naabruses asuvate Põhjamaade pensionäride elatustasemega on meie inimeste elatustase võrreldamatut madalam. See pensionilisa pole suur, aga võimaldab ehk mõne arvega paremini hakkama saada.

Renser kirjutab, et oluline oleks tegeleda linna arenguga. Sellega olen sada protsenti nõus. Tema loos mainitud Haabersti viadukti rajamine ongi üks märke sellest, sest kasvav linn vajab uusi, paremaid liikluslahendusi.