Lugeja kiri: Keskerakonna valimisreklaami maksab kinni Tallinna elanik

Miks peab Tallinn tõstma ja üldse maksma pensionilisa? Mina olen ka Haabersti pensionär ja saan seda, aga ikkagi ütlen, et see on häälte ostmine. Kokkuvõttes pole midagi muutunud Savisaare ajaga. Uute maksudega korjatav raha jagatakse valimiste võidu nimel lihtsalt laiali ja ei saa ütelda, et tasuta lõunaid pole.

Rahapuudusel tehakse Reidi tee poolikult, samuti Haabersti ristmik, aga tobukesed usuvad, et midagi ju tehti. Tallinn on viletsas korras maju täis (Autobussijaama ümbrus, Luise tn jne). Samas ehitatakse igasse rohelisse auku maju, nagu meil maad ei oleks.

Mäletan, et kunagi kirjutati, et Mustamäel on majad tihedalt. Nüüd ehitatakse see veel tihedamaks. Samas võiks linn abistada ka enam suurte majade soojustamisel, mis on meil liiga aeglane.