Heikki Mäki: palun liberaalsemat suhtumist välistööjõudu

Miks inimesed üldse välisriikides töötavad? Sest maailm muutub. Info vabade töökohtade kohta liigub, reisimine on lihtne ning ka koduste ja sõpradega suhtlemine distantsilt on mugav. Miks inimesed on nõus töö pärast kolima? Lisaks palgale otsitakse uusi väljakutseid, soovitakse saada uusi kogemusi ja õppida keelt. See on paratamatu tulevik, et inimesed liiguvad – me ei tohiks seda takistada. Kuna riiklikult saame piirata töötajate sisserännet, saavutame olukorra, kus Eestist rännatakse välja, aga tasakaalu siia tulevate inimestega ei ole.

Leevendame tööjõukriisi ajutiste välistöötajatega

Loomulikult on riiklikult vaja vaadata kaugemasse tulevikku ning leida pikaajalisi lahendusi riigi ja rahvuse püsimajäämiseks. Kuid paralleelselt tuleb tegeleda ka tänase tööjõukriisiga. Piirangute vähendamine välistööjõu kaasamisele võimaldaks ühelt poolt Eestis tegutsevate ettevõtete arengut, sealhulgas nende automatiseerimist. Teisalt oleks suurenev maksutulu hädavajalik mitmete ühiskonna valupunktide lahendamiseks (täpsemalt kirjutas sellest Toomas Tamsar «Tööjõupuudus – silmad pärani kinni», PM 3.01.18).

Nende motiiviks ei ole jääda siia pensioni pidama või meie sotsiaalsüsteemi kasutama ja tõenäoliselt neil ei ole kriminaalseid kavatsusi. Nad tulevad tööle ja neil pole aega niisama passida.

Eelnevast lähtuvalt toetan liberaalsemat lähenemist kolmandatest riikidest pärit ajutistele töötajatele. Selguse huvides olgu välja toodud, et ma ei räägi kodakondsuse andmisest ega ka mitte elamisloast. Sisserändavate välismaalaste piirarv on seotud töötamiseks antava elamisloaga. Puudutan hetkel vaid seda osa ajutisest välistööjõust, kes võib Eestis töötada viisa või viisavabaduse alusel.

Konkreetselt rääkides on need Ukrainast ja Valgevenest pärit inimesed, kellel on motivatsioon võrdlemisi lühiajaliselt Eestis tööd teha. Nende motivatsioon tuleneb asjaolust, et Eesti asukoht on neile võrdlemisi hea, siinne palk on parem kui kodumaal, nad saavad suhelda vene keeles. Nende motiiviks ei ole jääda siia pensioni pidama või meie sotsiaalsüsteemi kasutama ja tõenäoliselt neil ei ole kriminaalseid kavatsusi. Nad tulevad tööle ja neil pole aega niisama passida. Kui varastavad, saadetakse koju tagasi. Ajutised töötajad tulevad enamasti üksi, mitte koos perega.

Räägime lahendustest

Soovitan riiklikesse regulatsioonidesse vähemalt kahte muudatust. Esiteks, kolmandatest riikidest pärit ajutine töötaja võiks saada loa Eestis töötamiseks praeguse üheksa kuu asemel kaheks aastaks. Igaks juhuks meenutan, et lühiajalise töötamise registreerimine eeldab teatud nõuete täitmist ja seega inimese taustakontrolli. Välismaalasel peab olema töökoha täitmiseks nõutav kvalifikatsioon, haridus, terviseseisund ja töökogemus ning vajalikud erialaoskused ja teadmised. Tööandja, kes välistöötaja oskuseid vajab, peab olema Eestis registreeritud. Kui kogu taustakontroll ja dokumentide vormistamine on läbi tehtud, oleks mõistlik seda tulemust ka pikemaajaliselt kasutada.

Teiseks tuleks kaotada lühiajalistele kolmandatest riikidest pärit töötajaile kehtiv keskmise palga nõue. Miks peaks väljastpoolt ELi tulijale olema palk Eestis oluliselt kõrgem, kui suurem osa siinsetest inimestest teenib? Miks välismaalased tuleks panna kõrgepalgalistele töökohtadele? Võiks neid töökohti ju pakkuda just eestlastele? Eestis pole palgatase nii kõrge, et peaksime kartma ukrainlaste tulekuga keskmise palga kukkumist. Praegust tööturu olukorda silmas pidades ei ole ka põhjust karta, et väljast tulevad lihtsama töö tegijad meie inimesed tööst ilma jätaksid.

Välistööjõu vastaste sõnavõttudes kipub see mõiste koheselt saama täiendi «massiline sissevool». Ning kui rääkida välistöötajate «massilisest sissevoolust», siis on sellega väga lihtne haakida «ohtu eestluse püsimajäämisele». Julgen kahelda, et massiliselt Eestisse tööle tulla tahetakse. Pigem peame ikka välistöötajate pärast teiste riikidega konkureerima. Euroopas käib juba tihe võistlus selle nimel, kes lihttöölised endale saab. Ükski riik ei sea endale piiranguid.